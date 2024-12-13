Türk sanayisinin kadın öncülerinden Hadiye Küçükuyar Şengül’ün ilham veren hayatı raflarda!

13 Aralık 2024 10:40 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 10:42

Ayasofya Yayınevi, Türkiye’nin ilk kadın sanayicilerinden biri olan Hadiye Küçükuyar Şengül’ün ilham verici hayatını ele alan yeni bir biyografi kitabını okuyucularla buluşturuyor. "Sanayinin Kadın Devrimcisi Hadiye Küçükuyar Şengül", yazar Fatih Çalık’ın kalemiyle hayat bulan, girişimcilik ruhu, azim ve mücadele dolu bir hikâye sunuyor.

Hadiye Küçükuyar Şengül, yalnızca Türkiye​'nin sanayileşme tarihine adını altın harflerle yazdırmakla kalmadı; aynı zamanda kadınların gücünü ve kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Kitap, okuyucuları sıfırdan başlayarak sanayinin erkek egemen dünyasında kendi yerini açan bu öncü kadının hayat yolculuğuna davet ediyor.

MARKALAŞMA HİKAYESİ: ALO'NUN İSİM ANNESİ

Kitapta, Şengül’ün girişimcilik vizyonunu ortaya koyan çarpıcı anekdotlardan biri, ünlü bir temizlik markası olan Alo’nun isimlendirilmesiyle ilgili: "Yeni üretilen mala bir isim vermek durumundaydık. ‘Alo’ ismi aklıma geldiğinde, bunun çok güzel bir isim olduğunu düşündüm ve dayım da onayladı. Böylece Alo’nun isim annesi oldum."

HAYAT FELSEFESİ: 'HAYAL ET, ÜRET, İNŞA ET'

Hadiye Küçükuyar Şengül’ün başarısının ardında yatan üç temel ilke, “Hayal Et, Üret, İnşa Et” felsefesi, bu kitap boyunca okuyuculara ilham kaynağı oluyor. Kısıtlı imkânlarla başlayarak oluşturduğu vizyon, bugün hâlâ gelecek nesillerin yolunu aydınlatıyor.

KİTAP, SADECE BİR BİYOGRAFİ DEĞİL, BİR YOLCULUK

"Sanayinin Kadın​ Devrimcisi Hadiye Küçükuyar Şengül", sadece bir biyografi değil; aynı zamanda, azmin, kararılığın ve mücadele dolu bir hayatın hikâyesini anlatıyor. Türkiye’nin ilk kadın sanayicilerinden biri olarak, başardıklarıyla geleceğe ışık tutan Hadiye Küçükuyar Şengül’ün yaşamı, iş dünyasına dair ilham veren detaylarla dolu.