31 Ekim 2024 11:23 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 11:57

Türk turistlerin yeni adresi Özbekistan son yıllarda Özbekistan turizmde bir cazibe merkezi oldu başta Asya olmak üzere Türkiye ve Avrupa ülkelerinden binlerce turist Özbekistan’ı ziyaret ediyor. Özellikle Semerkant Buhara ve Hiva, Türk turistlerin en çok tercih ettiği yerler oldu. Tgrthaber.com, okuyucuları için Harzen bölgesindeki turizm kapasitesini takip etti.

Güngör Yavuzaslan/Tgrthaber.com

Tgrthaber.com’a açıklamalar yapan turizmci Mehmet Nur Türk mevcut Türkiye Özbekistan turizm​ ilişkilerini anlattı;

Ben Mehmet Nur Türk Harezm turizm firması sahibiyim. Yaklaşık 2020 yılında başladığımız bu turizm faaliyetlerine günümüze kadar devam etmiş bulunmaktayız. Bu yıl 150 bin turist Özbekistan ‘a geldi.

Özbekistan turizmini yakından takip etmekteyiz çünkü işimiz bu yönde. Burası kültür ve tarihi bir mekanlar daha doğrusu. Türk milletinin Anadolu’ya giderken son durak olarak yaşadığı topraklar, mukaddes topraklardır. 1000 yıllık bir serüvenin başladığı bir yer günümüzde tarihi eserlerin buralarda çok olması özellikle İslami Türk İslami tarihi eserlerinin ve Türk büyüklerinin bu yerlerde olması burayı haliyle cazip hale getirmektedir.

Özbekistan her geçen yıl Türkiye’den katlanarak devam eden bir turist sayısına erişmekte. Biz bunu yakından takip ediyoruz. Her yıl şirket personellerimizle istişare ederek Türkiye’den ve Avrupa’daki Türkiyelilerden ve Avrupa’daki Türklerden bu topraklara bu bölgeye getireceğimiz insanların sayısını arttırmak için programlar yapmaktayız.

Kazakistan’ın Türkistan şehrinden başlayıp Harezmi ‘de bitirdiğimiz uzun bir paketimiz var. Ya da tersi Harezm bölgesinden başlayıp Kazakistan’ın Türkistan bölgesinde bitirdiğimiz paket var. Neden Türkistan çünkü Pirimiz Hacı Ahmetyesevi’nin topraklarıdır. Türkistan bizler için çok önemli topraklardır.