Türkiye Çin arasında ihtişamlı köprü! Vazgeçilemeyen Türk mermeri...

Türk topraklarından çıkan ve saklı hazinelerden biri olan mermer, yüzyıllardır hem sanata hem de mimariye ilham veriyor. Çin’in modern mimarisi, Türk mermerinin zarafetini ve sağlamlığını kendi projelerinde bir simge haline getirdi. Burdur Beji ve Afyon mermeri, dünyada en fazla kullanılan mermerler arasına girdi. Dünyanın sembolik yerlerinde kullanılan Türk mermeri, ülkemizin ihracatına da oldukça katkı sağlıyor. Dünyada yapılan en prestijli projelerde Türk mermeri vazgeçilmez bir ürün oldu. Türkiye'den çıkan mermerler, dayanıklılığı ve estetikliği dışında, hikayesiyle de ön plana çıkıyor.

Dünyada bulunan doğal taşlar, hızlı kentleşmede sadece bir yapı malzemesi değil, aynı zamanda bir prestijin simgesi olarak değer görüyor. Özellikle Çin ve diğer Avrupa ülkelerinde kullanılan mermerler son yıllarda artarak devam ediyor.

Dekorasyon ve ihtişam amacıyla kullanılan mermerler arasında en fazla tercih edilen mermer modelleri ise Türkiye'de bulunuyor.

Pekin’deki otel lobilerinden Tianjin’deki lüks alışveriş merkezlerine kadar birçok prestijli projede kullanılan Burdur mermeri, açık bej tonları ve doğal desenleriyle mekanlara bir yandan doğallık, diğer yandan da lüks bir atmosfer katıyor. Afyon Mermeri ise Şanghay’daki lüks konutların mutfak tezgahları ve banyo kaplamalarında sıkça tercih ediliyor.

2023 yılında Türkiye, Çin’e gerçekleştirdiği doğal taş ihracatında kayda değer bir büyüme yakaladı. Burdur Beji, bu ihracatın yaklaşık %20’sini oluştururken, Afyon mermeri ise işlenmiş ürünler kategorisinde ön plana çıkan mermer modeli oldu.

Başta Çin olmak üzere dünyanın birçok ülkesi Türk mermerini kullanmak istiyor. Bunun sebeplerini Kuvars Mermer Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Keleş'e sorduk.

Tgrthaber.com Özel Haberler Şefi Emir Yücel'e konuşan Keleş; mermer ve doğal taş sektörüne dair çeşitli bilgiler verdi. İşte detaylar:

Türk mermeri, Çin pazarında rakiplerine kıyasla üstün kalite ve uygun maliyet sunuyor. Türkiye, benzersiz renk ve desen çeşitliliğiyle Çin’in farklı mimari projelerine uyum sağlayabiliyor.

Hemen hemen her ilimizde mermer ocakları mevcut. 120 den fazla renk ve desen çeşitliliğiyle dünyadaki mermer ihracatı noktasında önemli bir yerde bulunuyor.

Türkiye’nin jeopolitik konumu da, Çin ve Avrupa ülkelerine ulaşım ve teslimat süreçlerinde önemli bir avantaj sağlıyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜM PROJELERDE TÜRK İMZASI!

Türk mermer sektörü, yalnızca doğadan ilham alıp insanların hizmetine sunmakla kalmıyor, aynı zamanda doğaya saygı gösteriyor. Yeni nesil mermer işleme teknolojileri sayesinde üretim sürecini hem hızlı, hem de yeşil dönüşüme uygun hale getiriyor. Bu sayede, Çin’deki sürdürülebilir mimari projelerde Türk mermeri tercih ediliyor.

Tianjin’deki ünlü bir fuar merkezinde kullanılan 260 bin metrekarelik Burdur Beji, yeşil dönüşüm ve yeni nesil teknolojinin en ideal örneklerinden biri. Bu projede, mermerin sağlığa zararlı olmaması ve aynı zamanda temas edilerek stresi yenebilmesi, Çinli yetkililerin onayını kazandı.

TÜRK MERMERİ HİKAYESİYLE ÖN PLANA ÇIKIYOR!

Türk mermeri, Çin’de bir marka haline gelirken yalnızca estetik değerleriyle değil, aynı zamanda kültürel hikayesiyle de dikkat çekiyor. Türk firmaları, Çin’de düzenlenen en prestijli Xiamen Uluslararası Taş Fuarında ürünlerini sergileyerek, güçlü bir imaj oluşturuyor.

Devletimiz de gereken tüm teşvik ve desteklerini esirgemeyerek Türk mermerinin dünyaya tanıtılmasında öncü rol oynuyor.

EN ÜNLÜ YAPILARDA TÜRK MERMERİ BOY GÖSTERDİ!

Türk mermeri, Çin’in prestijli projelerinde yer alarak global sahnede parlamaya devam ediyor.Öne çıkan birkaç örnek verecek olursak;

Tianjin Fuar Merkezinde 260 bin metrekare Burdur Beji kullanılarak, mekanın zarafetini gösterdi.

Pekin’deki lüks otellerde Burdur Beji kullanıldı. Otel lobilerinde sıcaklık ve konforu simgeleyen bir unsur haline geldi.

Şanghay’ın prestijli konutlarında Afyon mermeri tercih edildi. Bu projelerde mutfak tezgahı ve banyo kaplaması olarak kullanılarak dayanıklılığı ve estetiği bir araya getirdi.

DÜNYA MİMARİSİ İÇİN BİR NİMET

Burdur Beji ve Afyon mermeri, Türkiye’nin sadece bir zenginliği değil, aynı zamanda dünya mimarisi için bir nimetidir.

Çin’deki prestijli projelerde bu taşların yer alması, Türk mermerinin estetik ve kalite açısından uluslararası bir standart haline geldiğini göstermiş oldu.

Türk mermeri ilerleyen süreçlerde de dünyanın en prestijli projelerinde yer almaya devam edecek.