Türkiye'den de başvuru yapılabilecek! Portekiz'in yeni festivali 'SQUARE'den açık çağrı: Seçilen herkese 750 euro!

02 May 2024 10:47 - Güncelleme : 02 May 2024 11:23

DÜNYA FESTİVALLERİNE BİR YENİSİ: "ÇEŞİTLİ VE TEMSİLİ"

29 Ocak - 1 Şubat 2025 tarihleri arasında Lovers & Lollypops organizasyon şirketi tarafından düzenlenecek olan festival; Portekiz'in Braga, Barcelos, Famalicão ve Guimarães şehirlerinde dört farklı mekana ev sahipliği yapacak.

Festival ekibi, gücünü müzikten alıp dünya çapında sanatçıları bir araya getirerek 'birleştirici' bir platform olmayı hedefliyor.

SEÇİLEN HERKESE 750 EURO VERİLECEK!

SQUARE Festival, Atlantik Okyanusu tarafından sınırlanan üç kıtada (Afrika, Amerika ve Avrupa) çalışan ve yaşayanlara özel, ilk etkinlikte sahne almak isteyen sanatçılar ve müzik grupları için bir çağrı yaptı.

Festival organizatörleri, Türkiye'den de başvuruların kabul edileceğini belirterek, her müzik türüne açık olduklarını ve her türlü sahne düzenlemesi ve dilde üretilen müziği kabul edeceklerini ifade etti.



Türkiye'den başvuruları da kabul eden ekip, başvurulardan seçeceği sanatçılara 750 euro ödeyecek.

İşte 'SQUARE' başvuru detayları...

Başvurular 31 Temmuz 2024 gün sonuna kadar devam edecek. Başvuranlar arasından seçim, SQUARE'ın programlama ekibi tarafından yapılacak. Başvurusu olumlu sonuçlananlara katılım bilgileri Eylül ayında bildirilecek.

SQUARE hakkında daha fazla bilgi edinmek ve açılış etkinliğinde sahne alma şansını yakalamak için başvuru formunu buradan doldurabilirsiniz.

Kaynak: BRAGA25