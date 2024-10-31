Türkiye'den Özbekistan'a uzanan yeşil destinasyon!

31 Ekim 2024 10:57 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 10:57

Yıllar önce Türkiye'ye getirdikleri fidanları yetiştirdikten sonra tekrar Özbekistan'a taşıyan Yahya Ceviz, tgrthaber.com'a öyküsünü anlattı.

Güngör Yavuzaslan/Tgrthaber.com

Türkiye’den getirdiği fidanları Özbekistan’ın Harezm bölgesinde kurduğu tarlalarda yetiştiriyor. Türk İş İnsanı Yahya Ceviz, dört yıl önce geldiği Özbekistan’ın Harezm bölgesi ve Hiva da özel bir çalışmaya imza atıyor. Tgrthaber.com’a özel açıklamalarda bulunan Yahya Ceviz; 'binlerce yıl önce atalarımız bu topraklardan kervanlarla göç ederken yanlarında tohumlar ve fidanları getirdiler. Bugün Türkiye’nin dört bir yanında bereketli bir şekilde yetişen meyvelerin kaynakları Türkistan’dan geldi.' dedi.

Özbekistan'ın Harezm bölgesinde faaliyet gösteren iş insanı Yahya Ceviz; yetiştirdiği fidanları aynı zamanda çoğaltarak Özbekistan'da yaşayan çiftçilerin tedarik ihtiyacını da karşılıyor.

Tgrthaber.com'a açıklamalarına devam eden Ceviz;

Özbekistan’ın toprak yapısının tarıma çok elverişli olduğunu, özellikle son dönemlerde hükümet politikalarının iyi çiftçiliği ve yabancı yatırımın teşvik ettiğini ve proje bazlı çalışmalarda Türk yatırımcıların avantajlı olduğunu söyledi.

Özellikle Özbekistan’ın uluslararası ilişkilerdeki gümrük avantajları, Asya’da bulunduğu jeopolitik ve lojistik avantajını, ülkeyi bir cazibe merkezi haline getirdiğinin altını çizdi.