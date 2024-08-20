Van Gölü kıyısında heyecanlandıran keşif! 5 bin yıllık objeler ortaya çıktı: 'Buraya nasıl geldiler?'

20 Ağustos 2024 15:39 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 15:46

Türkiye’de yapılan arkeolojik kazılarda heyecan verici bir keşif daha yaşandı. Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde uzun süredir "Delikli Mağara" kazısı çalışmaları yapılıyordu.

İLK TUNÇ ÇAĞI'NA AİT

Çalışmalar kapsamında günümüzden 5 bin yıl öncesine dayanan İlk Tunç Çağı’na ait obsidiyen aletler, seramikler ve hayvan kemikleri bulundu.

ADİLCEVAZ'DA İLK PREHİSTORİK KAZI

Kültür ve Turizm Bakanlığının izinleriyle Ahlat Müze Müdürlüğü başkanlığında Van YYÜ Arkeoloji Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Sinan Kılıç’ın bilimsel danışmanlığında yürütülen çalışmalar bölge tarihine ışık tutacak. 20 yıldan fazladır Van Gölü Havzasında prehistorik dönemlere ait araştırmalar yaptığını belirten Dr. Öğretim Üyesi Sinan Kılıç, Adilcevaz ilçesinde ilk defa prehistorik bir kazı yaptıklarını belirtti.

VAN GÖLÜ ÇEVRESİNDE HEYECANLANDIRAN KEŞİF

Mağarada bir dolgu keşfettiklerini söyleyen Dr. Öğretim Üyesi Sinan Kılıç, ''2006 yılında Delikli Mağara’nın batı kısmında yol yapımı için çakıl alımı yapılmış. Bu sayede biz arkamda gördüğünüz mağara içindeki döngünün kesitini görmüş olduk. Fark ettik ki bugünkü mağara tabanının 2,5 metre altında bir arkeolojik dolgu başlıyor. Bunu daha önceden bilmiyorduk. Bu dolgu bize çok eski dönemleri yani bu bölgenin tarih öncesi dönemleriyle ilgili bir takım izler olduğunu gösterdi.'' dedi.

Adilcevaz bölgesinde birçok mağara incelediklerini belirten Sinan Kılıç, Van Gölü çevresinde uzun süre çalışma yapacaklarını söyledi.

Tilki Tepe dediğimiz alan bugün ki Van Havaalanı sınırları içerisindeki bölgede en eski döneme ait kazıların yapıldığını aktaran Kılıç, ''bizim burada bilmediğimiz ilk tarımcı topluluklarla bu Van Gölü çevresinin ilişkisi, bunu aydınlatmaya çalışıyoruz. Bu mağarada da böyle bir potansiyel olduğunu düşünüyoruz. Acaba güneydeki bu tarımcı topluluklar bu bölgeye geldiler mi? Ne amaçla geldiler? Burada yaşadılar mı? Bugüne kadar bir iz bulamamıştık.'' dedi.

YENİ KEŞİF BEKLENİYOR

Urartu Krallığı dönemi ve Demir Çağı ile ilgili çalışmaların rutin olduğunu söyleyen Kılıç, Adilcevaz Kef Kalesi’nde de bir kazının yapıldığını bölgenin prehistoryası tarih öncesi dönemleri biraz ihmal ettiğini açıkladı.

Bölgede ilk Tunç Çağı’nın başlangıç evresiyle ilgili bir takım şeyler çıkacağı düşünülüyor.