Video izleyerek baston sanatını öğrendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Hakan Fidan gibi liderlere yolluyor

05 Eylül 2024 11:56 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 11:57

Yozgat'ta çobanlık yaptığı dönemlerde topladığı ağaç parçalarını sanat eserine dönüştüren Müslüm Bükücü, hayvan figürlü baston ve asa yapmaya başladı. Kendine küçük atölye kuran Bükücü, Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ve Hakan Fidan gibi liderlere baston yolladı. Bükücü bu mesleği video izleyerek öğrendiğini söyledi.

Yozgat’ta yaşayan 32 yaşındaki Müslüm Bükücü, çobanlık yaptığı dönemlerde doğadan topladığı ağaç dallarını sanat eserine dönüştürerek hayvan figürlü baston ve asa üretiyor. Sorgun ilçesine bağlı Araplı beldesinde yaşayan Bükücü, yeteneğini daha da geliştirerek iki yıl önce köyündeki evinin altına kurduğu atölyede ceviz ve gürgen dallarını çeşitli hayvan motifleriyle süslemeye başladı.

Herhangi bir eğitim almadan uğraşan Bükücü, bastonlara kurt, kuş, aslan, dağ keçisi ve yılan gibi birçok hayvanın figürlerini işliyor. El emeği göz nuru baston ve asalarının bir tanesini 2-3 gün içerisinde hazırlayan Bükücü, şehir içi ve dışından da yoğun sipariş alıyor.

Zaman zaman siparişlere yetişemeyen Bükücü’nün yaptığı baston ve asalar, ağacın kalite ve işlenmesine göre farklı fiyatlardan alıcı buluyor. Bükücü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan TBMM üyesi Süleyman Soylu’ya ve birçok milletvekiline farklı figür ve işlemelerden oluşan hediyelik baston ve asa tasarladı.

BU SANATI VİDEO İZLEYEREK ÖĞRENDİ

Baston ve asa işini herhangi bir eğitim almadan sosyal medyadan aldığı eğitimlerle öğrendiğini söyleyen Bükücü, “Şu an da el işçiliği baston ve asa yapıyorum. Ben inşaat işiyle uğraşıyordum, sağlık sebeplerinden sonra inşaat işini bıraktım, hayvancılıkla uğraşmaya başladım. Çobanlık yaptığım zamanlarda da bu işi yapmayı öğrendim. İnternetten videolar izledim, ustaları izledim onlara bakarak öğrendim bu işi. Önce klasik baston yapıyordum yaşlıların kullandığı şimdi hayvan figürlü bastonlar üretiyorum. Tamamen el işçiliği ile kurt, aslan, kaplan, keçi aklınıza ne geliyorsa her figürü işliyorum. Kendimi çok geliştirdim. 5-6 senedir bu işi yapıyorum.” dedi.

YURT DIŞINDAN DA TALEP GELİYOR

Devlet büyüklerine ve milletvekilleri için baston ve asa tasarladığını belirten Bükücü, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a ve Süleyman Soylu’ya bu bastonları gönderdik. Milletvekillerinin tamamına yakınına bu bastonları hediye olarak gönderdim. Bunun yanı sıra Türkiye’nin hemen hemen her köşesine yurtdışı da dahil olmak üzere siparişlerimiz gitti. Yurt dışından gelen gurbetçi vatandaşlarımız bastonlara rağbet gösterdi. Biz de elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü’nden Geleneksel El Sanatları Sanatçı Tanıtım Kartımızı da aldık. Kendimi bu yönde geliştirmek istiyorum.” şeklinde konuştu.