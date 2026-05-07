Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Yalı Köşkü İstanbul'a yeniden kazandırılıyor: Yavuz Sultan Selim yaptırmıştı

İstanbul'un Osmanlı Devleti yadigarı Topkapı Sarayı'nın Galata'ya bakan cephesinde Yavuz Sultan Selim tarafından inşa ettirilen Yalı Köşkü ihya ediliyor.

GİRİŞ:
07.05.2026
saat ikonu 20:36
|
GÜNCELLEME:
07.05.2026
saat ikonu 20:36

, ecdat yadigarı Yalı Köşkü'nün "Yadigar" projesi kapsamında, İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından çalışmaları başlatılıyor.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bu köşkün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle yeniden ihya edildiği belirtildi.

Topkapı Sarayı'nın Galata'ya bakan cephesinde, Sepetçiler Kasrı'nın yanında bulunan köşkün Yavuz Sultan Selim tarafından yaptırıldığı aktarılan açıklamada, padişahların sefere çıkan donanmayı buradan seyrettiği ve kaptanıderyaları kabul ettiği önemli yapılardan biri olduğu ifade edildi.

Yalı Köşkü İstanbul'a yeniden kazandırılıyor: Yavuz Sultan Selim yaptırmıştı

SULTAN ABDÜLAZİZ DÖNEMİNDE YIKILDI

Açıklamada, "Cebeciler Köşkü" olarak da bilinen yapının, Sultan Abdülaziz döneminde gerçekleştirilen demir yolu inşaatı sırasında yıkıldığına dikkati çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Ecdat yadigarımız Yalı Köşkü'nü, Valiliğimiz 'Yadigar' projesi kapsamında, İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından aslına uygun bir şekilde, titizlikle yürütülen restorasyon çalışmaları ile yeniden ihya ediyoruz. Yürütülecek çalışmalar kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan proje doğrultusunda, İstanbul'umuzun tarihi ve mimari siluetine uygun bu kıymetli eseri yeniden şehrimize kazandırıyoruz. İstanbul Valiliği olarak 'Yadigar' projemizle, eserlerimizi ve medeniyetimizi geleceğe taşıyoruz. Ecdadımıza bir vefa, geleceğimize güçlü bir miras bırakıyoruz."

