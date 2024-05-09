Yarışmacı neye uğradığını şaşırdı! Eurovision'a İsrail protestoları damga vurdu 

09 May 2024 21:09 - Güncelleme : 09 May 2024 21:29

Beyaz Saray'dan silah ambargosu sonrası İsrail'e destek! İkircikli durum devam ediyor

Beyaz Saray'dan silah ambargosu sonrası İsrail'e destek! İkircikli durum devam ediyor

İsrailli temsilci Eden Golan, Eurovision 2024 sahnesinde "Hurricane" adlı parçasını seslendirirken, izleyiciler tarafından Filistin protestoları ile karşılaştı.

Protestolar sırasında yuhalamalarla karşılaşan Golan, sahneden hızla ayrıldı.

Rusya doğumlu olan fakat İsrail adına yarışan Golan'ın görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı.

'ÖLÜM TEHDİDİ' İDDİASI!

Şarkıcı, yarışma öncesi ölüm tehdidi aldığını iddia etmişti. Şarkı ismi ve sözleri üzerinde yapılan değişikliklerle yarışmaya katılan Golan'ın sahne performansı seyirciler tarafından dakikalarca yuhalandı.