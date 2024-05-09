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Yarışmacı neye uğradığını şaşırdı! Eurovision'a İsrail protestoları damga vurdu 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
09 May 2024 21:09 - Güncelleme : 09 May 2024 21:29

İsveç’in Malmö kentinde düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasına İsrail protestoları damga vurdu. İsrailli yarışmacı Eden Golan, sahnedeyken yuhalandı, "Özgür Filistin" sloganları atıldı. 

İsrailli temsilci Eden Golan, Eurovision 2024 sahnesinde "Hurricane" adlı parçasını seslendirirken, izleyiciler tarafından Filistin protestoları ile karşılaştı.

Protestolar sırasında yuhalamalarla karşılaşan Golan, sahneden hızla ayrıldı.

Rusya doğumlu olan fakat İsrail adına yarışan Golan'ın görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı.  

Yarışmacıya neye uğradığını şaşırdı! Eurovision'a İsrail protestoları damga vurdu  - 1. Resim

'ÖLÜM TEHDİDİ' İDDİASI! 

Şarkıcı, yarışma öncesi ölüm tehdidi aldığını iddia etmişti. Şarkı ismi ve sözleri üzerinde yapılan değişikliklerle yarışmaya katılan Golan'ın sahne performansı seyirciler tarafından dakikalarca yuhalandı.

Yarışmacıya neye uğradığını şaşırdı! Eurovision'a İsrail protestoları damga vurdu  - 2. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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