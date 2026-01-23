Yeni Bir Müzik Yarışması Başlıyor: Yeni Nesil Boyband ve Girlband’ler Aranıyor

Yeni müzik yarışması, Türkiye’nin yeni nesil boyband ve girlband’lerini oluşturmak üzere yola çıkıyor. Programa 1999–2008 doğumlu gençler başvurabilecek. Sınırlı kontenjana sahip yarışmada 12 erkek ve 12 kadın olmak üzere toplam 24 yarışmacı seçilecek. Adaylar, yarışma süresince yoğun bir eğitim ve eleme sürecinden geçecek.

Seçilen yarışmacılar; şan, dans, sahne performansı, duruş ve repertuvar alanlarında uzman eğitmenler eşliğinde eğitim alacak. Eğitimler, dans stüdyosu, kayıt odaları ve performans sahnesini barındıran modern bir kompleks içinde gerçekleştirilecek. Programın ilk üç haftası elemesiz eğitim süreci olarak planlanırken, devamında gruplaşma aşaması ve final yer alacak.

Yarışma sonunda kazanan gruplara profesyonel albüm yapımı, menajerlik ve prodüksiyon desteği sağlanacak. Yarışmanın jüri koltuğunda ise müzik dünyasının tanınmış isimleri yer alıyor: söz yazarı ve besteci Salman Tin, şan eğitmeni ve müzisyen Doğan Cem ile koreograf ve dans eğitmeni Ozan Aydemir.

Yeni yetenekleri keşfetmeyi ve onları profesyonel müzik dünyasına hazırlamayı amaçlayan programın başvuru süreci ve yayın detaylarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.