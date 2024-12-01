Yenipazar’da 40. Geleneksel Deve Güreşi Şenlikleri: Develer izleyicileri coşturdu!

01 Aralık 2024 21:17 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 21:29

Aydın Yenipazar’da deve güreşi şenlikleri yapıldı. 40. Yenipazar Geleneksel Deve Güreşi Şenlikleri’ni binlerce kişi izledi. Yağmura rağmen bir süre daha devam eden güreşler yağmurun şiddetini artırması ile sonlandırıldı. Şenlikler renkli görüntülerle tamamlandı…

Aydın’ın Yenipazar ilçesinde geleneksel hale gelen ve 40.'sı gerçekleştirilen deve güreşi şenlikleri renkli görüntülere neden oldu. Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgeleri’nin vazgeçilmez kültürel etkinliklerinden olan deve güreşi festivallerinde heyecan aralıksız şekilde sürüyor.

DEVELER İZLEYİCİYİ COŞTURDU

Deveci Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu (DEGÜF) tarafından 1 Aralık 2024 Pazar günü gerçekleştirilen Yenipazar 40. Geleneksel Deve Güreşi Şenlikleri renkli görüntülerle tamamlandı. Bölgenin namlı develeri ile kıran kırana güreş tutan konuk develer izleyiciyi coşturdu. Öğleden sonra başlayan yağmura rağmen bir süre daha devam eden güreşler yağmurun şiddetini artırması ile sonlandırıldı.

110 pehlivan devenin 55 çatım ile kıran kırana mücadele ettiğini ifade eden Belediye Başkanı Malik Ercan, emek veren ve şenlikleri izlemeye gelen herkese teşekkür ederek, “Bugün 40'ıncısını düzenlediğimiz Geleneksel Deve Güreşi Festivalimizi tamamladık. Geleneksel kültür olarak ilçede her sene deve güreşi şenliklerini düzenliyoruz. Devecilik kültürünü sonuna kadar devam ettireceğiz. Çünkü bizim arkamızda çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu var. Biz tüm kültürel etkinliklerimizi en iyi şekilde yapacağız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

“AMACIMIZ BURADA YÖRÜK KÜLTÜRÜNÜ YAŞATMAK”

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, şenliklerde emeği geçen belediye başkanlarına teşekkür ederek, “Yenipazar halkı burada. Muhteşem bir görüntü. Zaten amacımız burada Yörük kültürünü yaşatmak. Gelecek nesillere aktarmak. Çocuklarımıza göstermek, öğretmek. 40 yıldır da Yenipazar’da bu gelenek sürüyor. Bundan sonra da devam edecek. Ben buradan 21 Aralık 2024 tarihinde Aydın’da yapılacak olan dünya kupası güreşlerimize tüm Aydınlı hemşerilerimizi davet ediyorum” şeklinde konuştu.