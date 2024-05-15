‘Yıldızlararası Zirve Ödülleri’ verildi

15 May 2024 12:22 - Güncelleme : 15 May 2024 12:25

YTÜ Yıldız Teknopark tarafından düzenlenen Yıldızlararası Zirve Ödülleri, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Program YTÜ Yıldız Teknopark tanıtım videosu gösterimiyle başlarken, açılış konuşmalarının ardından Ar-Ge’nin yıldızı, indeksin yıldızı, ticarileşen ürün yıldızı, ihracatın yıldızı, fikri mülkiyet yıldızı, sürdürülebilirlik yıldızı gibi kategorilerde 50’den fazla firmaya ödül verildi. Ödül törenine, YTÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman, YTÜ Rektör Yardımcıları, YTÜ Yıldız Teknopark firmaları ve davetliler katıldı.

“165 bin mezuna dünyanın her yerinde rastlayabilirsiniz”

Programın açılış konuşmasını yapan YTÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, 113 yıldır mühendisler, mimarlar yetiştirdiklerini belirterek “Son 20 yıldır bizim en üstün yeteneğimiz sadece bu değil. Biz bir Ar-Ge üniversitesiyiz. Ama Ar-Ge’yi de modası geçmiş bir konsept olarak buluyoruz. Onun yerine araştırma, inovasyon, teknoloji ve ticarileştirme yaptığımızı iddia ediyoruz. Bunu da çok iyi yapıyoruz. Yani sonunda ticarileşmeyen herhangi bir Ar-Ge çalışmasının sonuca odaklanmadığı, ulaşmadığına inanıyoruz. Bunun için çaba sarf ediyoruz. Bunu çok iyi yapan birkaç üniversiteden bir tanesiyiz. 165 bin mezuna dünyanın her yerinde rastlayabilirsiniz. 42 bin öğrencimiz var. Lisans öğrencilerinden başlıyor, doktora öğrencilerine, post doktoralara kadar hepsi Ar-Ge’nin içerisinde. Girişimci bir üniversiteyiz. Öğrencilere ve akademisyenlere en çok şirket kuran bir üniversitesiyiz. Çözüm odaklıyız. Yıldız Teknik Üniversitesi deyince sanayide hemen tornavidayı anahtarı eline alan düşünmeden o problemin göbeğine atlayan mezunlarımız var. Çok eskiden bu küçümsenirdi. Bu bizim yükselen değerimiz. Bunun sayesinde Türkiye’nin en büyük Teknoparkına ulaştık” dedi.

“Türkiye’nin en büyüğüz”

Yıldız Teknopark da 700 şirket ve toplamda 17 bin çalışanın olduğunu aktaran Yılmaz, “19 milyar dolar değerleme. 700 şirketi tek tek toplayın, değerleme yapın. Muhteşem bir büyüklük. Büyük bir ekosistemi düşünün. Türkiye’nin en büyüğüz. Ama aslında tüm Türkiye’yi de topluyoruz. Bir huni şeklinde en doğudan Gaziantep’ten, Ankara’dan, Kayseri’den, Sivas’tan da bütün bu ekosistem buraya doğru akıyor. Şu anda en seçilmiş ekip burada. Gaziantep’ten, Kayseri’den, Ankara’dan gelmiş girişimciler de buraya doğru akıyor. En iyi yaptığımız işlerden bir tanesi de bu. Biz Türkiye’yi toparlıyoruz. Bunu ekosistemin göbeğine getiriyoruz. Artık son 10 yıldır bu işin merkezi Yıldız Teknik Üniversitesidir” şeklinde konuştu.

“6 binden fazla projeyi tamamlamış durumdayız”

Programda konuşan YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman, “Şu anda 700’den fazla şirketimiz var. Bin 400 tane proje yürütülüyor. Yıldız Teknopark kurulduğundan bugüne kadar 2 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirmiş durumda. Yine 620’den fazla patent ve bugüne kadar 6 binden fazla projeyi tamamlamış durumdayız. Bölgesinde lider, globalde söz sahibi misyonuyla hareket ediyoruz. Silikon Vadisi’ndeki başlatılan adım sonrasında Dubai, Taşkent ve Londra devamlı merkezlerimizi Amsterdam ve Berlin olarak devam ettiriyoruz. Globalde söz sahibi olma vizyonumuzu açıkçası sadece biz söylemiyoruz. Yine geldiğimizde ‘Biz çok güzel bir girişimcilik faaliyetinde bulunuyoruz. Kuluçkamız çok iyi. Bunu globale taşıyacak bir mekanizma yok mu? varsa neden başvurmuyoruz’ dedim. Sonrasında gerekli aksiyonları aldık ve dünya üzerindeki bin 800 girişimci kuluçka merkezinin değerlendiren UBI Global sonuçlarına göre ilk 10’da yer aldık. Yani iddiamızı kanıtlayarak globalde de söz sahibi olduğumuzu göstermiş olduk.

Globalde YTU Startup House olarak markalaştıklarını belirten Tanışman sözlerine şunları ekledi:

“Burası ezber bozanların sahnesi. Yani nihayetinde genelde hep böyle belli alanlarda hapsedilen bir yapı bize yetmiyor. Startup House, girişimci kuluçka merkezi zaten dünya üzerinde kendisini ispat etmiş durumda. Startup House da bir metafor da kullanıyoruz. Üniversitemizin ve bizim de slogonumuzda yer alan yıldızımız 10’lu. Beş artı beş diyoruz. Beş yurt içinde beş de yurt dışında olmak üzere ofislerle ve oradaki çalışma imkanlarıyla bir sistem oluşturmaya çalışıyoruz. Aslında biz büyük bir kulüp kuruyoruz. Yani o bahsettiği topluluğu yönetmek adına büyük bir kulüp yapısına bürünüyoruz. Bu kulübün beş tane lokasyonu İstanbul’da. Beş lokasyonu da globalde olmak üzere bir hedef doğrultusunda ilerliyoruz. Ben geçmiş ve gelecek bir parça olsun anlatmaya çalıştım ama hep beraber bu ekosistem sistem içerisinde yaşıyoruz. Bize bu gururu yaşattığınız için herkese tekrar teşekkür ediyorum.”

Ödül alan firmalar

AR-GE’nin Yıldızı Kategorisi:

Dcıpher Turkey

Appnation

7 Mobile

Codeway

FBT

Akinon

İndeksin Yıldızı Kategorisi:

Suden Machines

Patika Dev

T-rupt Teknoloji

Kartaca

İ2İ

Bilge Adam

Ticarileşen Ürün Yıldızı Kategorisi:

IDX Havacılık Çözümleri

Alotech

Uyumsoft Kurumsal

Octet

Doping Bilişim

Kafein

İhracatın Yıldızı Kategorisi:

Wizard

Centra Uzman

Ayasis

FEV Türkiye

Etiya

Fikri Mülkiyet Yıldızı Kategorisi:

Tusaş

Compugroup

Neutec Ar-Ge

Sürdülebilirlik Yıldızı Kategorisi:

Artemis Arıtım

STL Solar

Mighty Buildings

Mobilite Teknolojileri Yıldızı Kategorisi:

Evry

Leo Drive

Robeff

Oyun Teknolojileri Yıldızı Kategorisi:

Bigger Oyun

Supergears Oyun

Motion Blur

Zirvedeki Kadın Yıldız Kategorisi:

Plastic Move

Biolive

Sense

Akademik Grişimci Yıldızı Kategorisi:

Ascast

Chemtox

Aelur

Ekosisteme Yıldızlı Katkı Kategorisi:

Sektörsoft Yazılım

Bina İncubator

Acun Global

Geleceğin Yıldızlı Unicornu Kategorisi:

Clock Wizard

Bitexen

Papara

İhracatın Kutup Yıldızı Kategorisi:

Codeway

Ar-Ge’nin Kutup Yıldızı Kategorisi:

Etiya

YILDIZ Özel Ödülleri:

YASAD Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Kamalı

Aytaç Medya CEO’su - Aytaç Ağdağ

MICROSOFT Digital Native and Startups Partnership Lead - Buket Nazlıcan

GOOGLE Country Channel Leader - Dr. Serhan Yılmaz

Gazeteci - Hakan Çelik

Ziraat Teknoloji Genel Müdürü - Bayram Tuzcu

HALKBANK Genel Müdürü - Osman Arslan

Yükselen Çelik Yönetim Kurulu Başkanı - Yüksel Gök