Yılmaz Güney'i canlandıracak ünlü isim belli oldu!
24 Haziran 2024 12:11 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 12:18
Yüksel Aksu'nun yönetmen koltuğunda oturacağı Yılmaz Güney filminin başrol oyuncusunun kim olacağı merak konusuydu. Başrolü Cem Karaca rolüyle övgü toplayan İsmail Hacıoğlu oynayacak.
Türk sinema efsanesi Yılmaz Güney’in hayat hikâyesini beyazperdeye taşıyacak sinema filminin hazırlıkları sürüyor.
Yüksel Aksu’nun yönetmen koltuğuna oturacağı filmin başrol oyuncusu belli oldu.
CEM KARACA ROLÜYLE ÇOK BEĞENİLMİŞTİ
'Cem Karaca’nın Gözyaşları' filmindeki muhteşem performansıyla dikkat çeken İsmail Hacıoğlu Yılmaz Güney'i canlandıracak.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İsmail Hacıoğlu’nun sıkı bir hazırlığa başladığı Yılmaz Güney filminim 2025 yılı başında sete çıkması planlanıyor.
Midwood A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet San’ın yapımcılığını üstlendiği sinema filmi Güney’in eşi Fatoş Güney’ın Camları Kırın Kuşlar Kurtulsun kitabından yola çıkılarak çekilecek.