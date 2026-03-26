Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Zerzevan Kalesi'ne turist akını! Yılda 400 bini aşkın ziyaret

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bulunan Zerzevan Kalesi'nde arkeolojik kazılar devam ediyor. Ulusal ve uluslararası alanda büyük ilgi gören Zerzevan Kalesi, 3 günlük bayram tatilinde yağışlı havaya rağmen 13 bin ziyaretçi ağırladı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.03.2026
saat ikonu 10:00
|
GÜNCELLEME:
26.03.2026
saat ikonu 10:02

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bulunan Zerzevan Kalesi'nin tarihi yaklaşık 3 bin yıl öncesine, Asur Dönemi’ne (MÖ 882-611) kadar uzanmaktadır. Pers Dönemi’nde (MÖ 550-331) de Kral Yolu üzerinde bulunan bu yerleşim, yol güvenliğini sağlamak amacıyla kullanıldı.

Bölgede yapılan kazılardan elde edilen bulgular, alanın Parth (MÖ 140-85), Geç Hellenistik ve Erken Roma dönemlerinde, MÖ 2. yüzyıldan MS 3. yüzyıla kadar aktif olduğunu gösterdi.

’nde ise MS 3. yüzyılda, Severuslar Dönemi’nde (MS 198-235) büyük askeri yerleşim inşa edildiği, yerleşimin surları ve yapıları, Anastasios I (MS 491-518) ve Justinianos I (MS 527-565) dönemlerinde onarılmış, bazı yapılar yeniden inşa edilerek bugünkü görünümüne kavuşturulduğu belirlendi.

TÜM DÜNYADA İLGİ GÖRDÜ

639 yılında İslam ordularının fethine kadar kesintisiz kullanılan yerleşim, günümüzde yürütülen çalışmalar sayesinde ulusal ve uluslararası alanda büyük ilgi görmüş ve yerli-yabancı turistlerin yoğun ziyaret ettiği bir ören yeri haline gelmiştir.

DÜNYANIN EN İYİ KORUNMUŞ ASKERİ YERLEŞİM YERİ

Dünyanın en iyi korunmuş askeri yerleşimlerinden biri olan kalede, aynı zamanda en iyi korunmuş Mithras Kutsal Alanı ortaya çıkarılmıştır. Bu yapı kompleksi, Roma’nın doğu sınırındaki ilk kutsal alan olarak bilinmektedir.

Zerzevan Kalesi ve Mithras Kutsal Alanı, 2020 yılında Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alındı. Kalıcı listeye girmesi için çalışmalar Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından sürdürüldü.

YILDA 400 BİNİ AŞKIN ZİYARET

Yılda yaklaşık 400 bin yerli ve yabancı turisti ağırlayan tarihi yapı, 3 günlük bayram tatilinde ise yağışlı havaya rağmen 13 bin ziyaretçiyi ağırladı. Ziyaretçi sayısı her geçen gün artarken, kazı alanında çalışan 35 kadın da proje kapsamında tarihi eserleri gün yüzüne çıkarmaya devam etmektedir.

