Anadolu'nun en büyük ahilerinden Ahi Emir Ahmed Bin Zeynül-Hacc'a ait Sivas'ta yol ortasında yer alan türbe, günlük hayatın koşturmacası içinde çoğu zaman gözden kaçıyor. Tarih araştırmacısı İbrahim Denizli, asırlar öncesinden günümüze uzanan Ahilik geleneğinin detaylarını anlattı.

Akan trafiğin ortasında asırlık bir türbe: Herkes yanından geçiyor ama fark eden yok

Sivas'ta yolun tam ortasında bulunan türbeyi ise birçok sürücü ve yaya, günlük hayatın yoğunluğu içerisinde türbenin hemen yanından geçerken, çoğu zaman bu tarihi ve manevi değerin farkına varamıyor. Ahilik geleneğinin 13. yüzyılda Anadolu’da ortaya çıktığını belirten Denizli, bu yapının meslek ahlakı ile tasavvufi değerleri bir araya getiren önemli bir sosyo-ekonomik sistem olduğunu ifade etti.

AHİLİĞİN ESASLARI NELER?

Ahiliğin helal kazanç, dürüstlük ve dayanışma esasına dayandığını vurgulayan Denizli, kaliteli üretim, müşteri memnuniyeti, cömertlik, alçakgönüllülük ve doğruluğun bu sistemin temel ilkeleri arasında yer aldığını kaydetti.

Ecdadın asırlar önce kurduğu bu sistemin, günümüzde 'tüketici hakları' anlayışıyla benzerlik gösterdiğine dikkat çeken Denizli, Ahiliğin toplumsal düzen ve ekonomik hayat açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

İbrahim Denizli, Ahir Emir'in esnafı manevi bakımdan disipline ettiğini belirterek şöyle konuştu:

"Ahilik, 13. yüzyılda Anadolu'da gelişen, meslek ahlakı ile tasavvufi değerleri birleştiren, helal kazancı, dürüstlüğü ve dayanışmayı esas alan sosyo-ekonomik bir kurumdur. Temel ilkeleri; kaliteli üretim, müşteri memnuniyeti, cömertlik, alçakgönüllülük, doğruluk, yardımlaşma ve 'elini, dilini, belini bağlı tutmak' üzerine kuruludur. Ecdadımızın 13. Yüzyılda kurduğu sistemi, biz bugün ‘Tüketici hakları’ olarak hayatımıza yerleştirmiş değiliz.

Ahi Emir, Sivas'ın Ahi velilerindendir. Hayatı hakkında fazla bir bilgi yoktur. Eldeki bilgilere göre 1262 yıllarında doğduğu tahmin edilen Ahi Emir Ahmed, muhtemelen Horasan'lıdır. Daha sonra Anadolu topraklarına intikal ederek önce Bayburt'ta yerleşmiş, sonra Sivas'ta karar kılmıştır. Esnafı manevi bakımdan disipline eden Ahilik mektebinin önemli temsilcilerinden olan bu kişinin vakıf kayıtlarında tam ismi 'Ahi Emir Ahmed Bin Zeynül-Hacc' olarak belirtilmiştir. 1333 tarihinde vefat ettiği tahmin edilmektedir. Halen Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından onarılan türbesinde yatmaktadır."