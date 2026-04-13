Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Safa Keser

Zihinsel dayanıklılığın yeni rehberi: İçindeki Sesi Sustur

CANiK Academy Direktörü, akademisyen ve SAT Komandosu Dr. İsmail Dut, operasyonel saha deneyimini ve akademik birikimini ‘’İçindeki Sesi Sustur’’ adlı kitabında bir araya getirdi. Elma Yayınevi tarafından Mart 2026’da yayımlanan ve 144 sayfadan oluşan eser, zihinsel dayanıklılık ve kişisel performans alanında dikkat çeken bir kaynak olarak raflardaki yerini aldı.

Zihinsel dayanıklılığın yeni rehberi: İçindeki Sesi Sustur
13.04.2026
13.04.2026
Gerçek görevlerden, zorlu eğitim süreçlerinden ve hayatın kırılma anlarından beslenen İçindeki Sesi Sustur, yalnızca bir anı kitabı değil; aynı zamanda zorluklar karşısında ayakta kalmanın ve zihinsel gücü yönetmenin sistematik bir anlatımını sunuyor.

Zihinsel dayanıklılığın yeni rehberi: İçindeki Sesi Sustur

Dr. İsmail Dut'un kaleme aldığı 'İçindeki Sesi Sustur' kitabı, gerçek görevlerden ve zorlu eğitim süreçlerinden beslenerek zorluklar karşısında ayakta kalmayı ve zihinsel gücü yönetmeyi sistematik bir şekilde anlatıyor.
Kitap, Dr. İsmail Dut'un yaşam yolculuğundan izler taşıyor ve disiplin, kararlılık ile azimle şekillenen bir başarı hikâyesini anlatıyor.
'SAT olmak bir unvan değil, bir kimliktir ve ömür boyu taşınır.' yaklaşımı vurgulanıyor.
Fiziksel sınırların ötesinde zihinsel dayanıklılığın belirleyici rolü öne çıkarılıyor.
Kitap, zor anlarda zihinsel kontrolün nasıl sağlanacağı, içimizdeki 'vazgeç' diyen sesin nasıl susturulacağı, baskı altında doğru karar verme ve disiplini kalıcı bir karaktere dönüştürme gibi sorulara yanıt arıyor.
Askeri disiplinden sivil hayata uyarlanabilir bilgiler sunuluyor.
Eser, 'Hayat, vazgeçmeyenlerin zaferidir' mesajını veriyor.
Bir kimlik inşasının gerçek hikâyesi

Dr. İsmail Dut’un yaşam yolculuğundan izler taşıyan eser, çocukluk hayallerinden başlayarak disiplin, kararlılık ve azimle şekillenen bir başarı hikâyesini gözler önüne seriyor. Dut’un yaklaşımı net bir şekilde ortaya konuyor:
“SAT olmak bir unvan değil, bir kimliktir ve ömür boyu taşınır.”
Kitap, fiziksel sınırların ötesinde zihinsel dayanıklılığın belirleyici rolünü vurgularken, okuyucuya ilham veren gerçek deneyimlerle ilerliyor.
Zor anlarda zihinsel kontrol mümkün mü?
İçindeki Sesi Sustur, yalnızca bir hikâye anlatmakla kalmıyor; aynı zamanda günümüzün en kritik sorularına da yanıt arıyor:
• Zor anlarda zihinsel kontrol nasıl sağlanır?
• İçimizdeki “vazgeç” diyen ses nasıl susturulur?
• Baskı altında doğru karar vermek mümkün mü?
• Disiplin nasıl kalıcı bir karaktere dönüşür?
Kitapta yer alan yaklaşım, insan performansının temel belirleyicisinin fiziksel güçten ziyade zihinsel dayanıklılık olduğu fikrine dayanıyor.
Askeri disiplinden sivil hayata uygulanabilir bilgiler
Eserin en dikkat çekici yönlerinden biri, askeri eğitim ve operasyonel tecrübelerden çıkarılan derslerin sivil hayata uyarlanabilir şekilde aktarılması. Bu yönüyle kitap; iş dünyasından spora, eğitimden liderliğe kadar geniş bir okuyucu kitlesine hitap ediyor.
Alanında önemli isimler de kitabı şu sözlerle değerlendiriyor:
“Zor anlarda ayakta kalmayı ve vazgeçmemeyi öğreten güçlü bir eser.”

Zihinsel dayanıklılığın yeni rehberi: İçindeki Sesi Sustur

Vazgeçmeyenlerin hikâyesi

Dr. İsmail Dut’un İçindeki Sesi Sustur kitabı, okuyucularına güçlü ve net bir mesaj veriyor:
“Hayat, vazgeçmeyenlerin zaferidir.”
Zihinsel dayanıklılık, performans gelişimi ve kişisel dönüşüm alanında güçlü bir kaynak niteliği taşıyan eser, içsel gücünü keşfetmek isteyen herkes için yol gösterici bir rehber sunuyor.

