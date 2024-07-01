 Dünyaca ünlü yazar İsmail Kadare hayatını kaybetti

01 Temmuz 2024 15:24 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 15:30

Cengiz Kurtoğlu, Uraz Kaygılaroğlu ve Bartu Küçükçağlayan'ı hedef aldı! 'Rezalet işler bunlar'

Cengiz Kurtoğlu, Uraz Kaygılaroğlu ve Bartu Küçükçağlayan'ı hedef aldı! 'Rezalet işler bunlar'

Arnavut yazar İsmail Kadare'den acı haber geldi. Sabah saatlerinde hastaneye kaldırılan dünyaca ünlü yazar, 88 yaşında hayata gözlerini yumdu.

ÖLÜM NEDENİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Arnavut makamları, 88 yaşındaki Kadare'nin ölüm nedenine veya yerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Ülkenin üst düzey yetkilileri ise taziye mesajlarıyla Kadare'nin ölümünü doğruladı.

Cumhurbaşkanı Bajram Begaj, Meclis Başkanı Lindita Nikolla ve Başbakan Edi Rama yayımladıkları taziye mesajlarında, Kadare'nin önemine değinerek, Arnavutluk ve Arnavutların kaybına dikkati çekti.

İsmail Kadare, ülkenin güney kesimlerindeki Ergiri'de (Gjirokaster) 28 Ocak 1936'da dünyaya gelmişti.

Kadare'nin, başta romanları olmak üzere birçok eseri aralarında Türkçenin de olduğu dillere çevrilmişti.

Arnavut edebiyatının önemli isimlerinden Kadare, ulusal ve uluslararası birçok ödül ve nişanlara layık görülmüştü.​​​​​​​