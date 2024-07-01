Dünyaca ünlü yazar İsmail Kadare hayatını kaybetti
Dünyaca ünlü Arnavut yazar İsmail Kadare hayatını kaybetti. 88 yaşında hayata gözlerini yuman Kadare'nin ölüm nedeni ise henüz belirlenemedi.
Arnavut yazar İsmail Kadare'den acı haber geldi. Sabah saatlerinde hastaneye kaldırılan dünyaca ünlü yazar, 88 yaşında hayata gözlerini yumdu.
ÖLÜM NEDENİ HENÜZ BELLİ DEĞİL
Arnavut makamları, 88 yaşındaki Kadare'nin ölüm nedenine veya yerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.
Ülkenin üst düzey yetkilileri ise taziye mesajlarıyla Kadare'nin ölümünü doğruladı.
Cumhurbaşkanı Bajram Begaj, Meclis Başkanı Lindita Nikolla ve Başbakan Edi Rama yayımladıkları taziye mesajlarında, Kadare'nin önemine değinerek, Arnavutluk ve Arnavutların kaybına dikkati çekti.
İsmail Kadare, ülkenin güney kesimlerindeki Ergiri'de (Gjirokaster) 28 Ocak 1936'da dünyaya gelmişti.
Kadare'nin, başta romanları olmak üzere birçok eseri aralarında Türkçenin de olduğu dillere çevrilmişti.
Arnavut edebiyatının önemli isimlerinden Kadare, ulusal ve uluslararası birçok ödül ve nişanlara layık görülmüştü.