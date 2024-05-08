11 kilo veren Demet Akalın, yeni halini takipçileriyle paylaştı
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
08 May 2024 10:46 - Güncelleme : 08 May 2024 10:46
Her paylaşımıyla gündem olan şarkıcı Demet Akalın, canlı yayında 11 kilo verdiğini açıkladı. Diyet programı uygulayan Akalın'ın son haline yorum yağdı.
Gel Konuşalım programında sunuculuk yapan Demet Akalın sıkı diyet programı yaparak 11 kilo verdi. Takipçileriyle yeni halini paylaşan şarkıcı 'Yaza hazırım' dedi.
DEMET AKALIN 11 KİLO VERDİ
Takipçisinin eski fotoğrafını paylaşması üzerine yorum yapan Akalın, eski haline döndüğünü ve 11 kilo verdiğini belirtti. Şarkıcıya hayranları "Nasıl da kilolar gitmiş", "Eski haline dönmüş", "Diyet programını ne acaba" gibi yorumlar yaptı.
Kaynak: TGRT Haber