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11 kilo veren Demet Akalın, yeni halini takipçileriyle paylaştı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
08 May 2024 10:46 - Güncelleme : 08 May 2024 10:46
11 kilo veren Demet Akalın, yeni halini takipçileriyle paylaştı

Her paylaşımıyla gündem olan şarkıcı Demet Akalın, canlı yayında 11 kilo verdiğini açıkladı. Diyet programı uygulayan Akalın'ın son haline yorum yağdı.

Gel Konuşalım programında sunuculuk yapan Demet Akalın sıkı diyet programı yaparak 11 kilo verdi. Takipçileriyle yeni halini paylaşan şarkıcı 'Yaza hazırım' dedi. 

DEMET AKALIN 11 KİLO VERDİ 

Takipçisinin eski fotoğrafını paylaşması üzerine yorum yapan Akalın, eski haline döndüğünü ve 11 kilo verdiğini belirtti. Şarkıcıya hayranları "Nasıl da kilolar gitmiş", "Eski haline dönmüş", "Diyet programını ne acaba" gibi yorumlar yaptı. 

11 kilo veren Demet Akalın, yeni halini takipçileriyle paylaştı - 1. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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