11 kilo veren Demet Akalın, yeni halini takipçileriyle paylaştı

08 May 2024 10:46 - Güncelleme : 08 May 2024 10:46

Gel Konuşalım programında sunuculuk yapan Demet Akalın sıkı diyet programı yaparak 11 kilo verdi. Takipçileriyle yeni halini paylaşan şarkıcı 'Yaza hazırım' dedi.

DEMET AKALIN 11 KİLO VERDİ

Takipçisinin eski fotoğrafını paylaşması üzerine yorum yapan Akalın, eski haline döndüğünü ve 11 kilo verdiğini belirtti. Şarkıcıya hayranları "Nasıl da kilolar gitmiş", "Eski haline dönmüş", "Diyet programını ne acaba" gibi yorumlar yaptı.