14 Bahar şarkısıyla hafızalara kazınan Melih Görgün usta oyuncunun oğlu çıktı! Serkan Kaya açıkladı

Güçlü sesiyle adından söz ettiren ünlü sanatçı Melih Görgün, özellikle bir döneme damga vuran şarkısı 14 Bahar ile hafızalara kazınmıştı. Başarılı sanatçının şarkıları günümüzde hala büyük bir ilgiyle dinlenmeye devam ederken, özel hayatıyla ilgili bir gelişme yaşandı. Serkan Kaya konser öncesi açıklamalarda bulunduğu röportajında güçlü sesi ve şarkılarıyla günümüzde hala dinlenmeye devam eden sanatçı Melih Görgün'ün babasının kim olduğundan bahsetti. Bir zamanların en çok dinlenen şarkısı 14 Bahar ile popülerliğini artıran Melih Gögün'ün usta sanatçının oğlu olduğu öğrenildi. Bakın Melih Görgün'ün babası hangi usta sanatçı çıktı...

MELİH GÖRGÜN, USTA OYUNCU DEMİR KARAHAN'IN OĞLU ÇIKTI!

14 Bahar adlı şarkısıyla hafızalara kazınan Melih Görgün, usta oyuncu Demir Karahan'ın oğlu çıktı. Bir zamanların en çok dinlenen şarkısı 14 Bahar ile popülerliğini artıran Görgün, son zamanlarda büyük bir ilgiyle dinlenmeye devam ediyor. Şarkının üzerinden yıllar geçmesine rağmen, başarılı sanatçı güçlü sesiyle konuşulmaya devam ediyor. 2004 yılında müzik piyasasına sürülen 14 Bahar adlı şarkı, belli bir kitle tarafından günümüzde hala dinleniyor.

Özellikle '14 Bahar' adlı şarkısıyla hafızalara kazınan Melih Görgün'ün, asıl adı Demir Kamil Görgün olan usta oyuncu Demir Karahan'ın oğlu olduğu öğrenildi. Türk sinema ve dizi oyuncusu olan Karahan, unutulmaz birçok projeye imza attı. Son olarak 'Bir Zamanlar İstanbul' dizisiyle izleyici karşısına çıkan Karahan'ın oyuncu, şarkıcı ve akademisyen Melih Görgün'ün babası olduğu duyuruldu.

Oyunculuk kariyerine sayısız birçok proje sığdıran Demir Karahan'ın Melih, Barış ve Özgür adında 3 erkek çocuğunun olduğu biliniyor. Başarılı performansının yanı sıra şimdilerde özel hayatı ve aile yaşantısıyla dikkatleri üzerine çeken Demirhan'ın, ünlü sanatçı Melih Görgün'ün babası olduğu söyleniyor. Sanat dünyasına babası Karahan'dan ilham alarak dahil olan Melih Görgün, hem oyunculuk hem de müzisyenlik alanındaki başarılarıyla tanınıyor.

SERKAN KAYA AÇIKLADI!

Arabesk-pop müziğin sevilen isimleri arasında yer alan Serkan Kaya, Harbiye konseri öncesi açıklamalarda bulundu. Kaya, konser öncesi açıklamalarda bulunduğu röportajında güçlü sesi ve şarkılarıyla günümüzde hala dinlenmeye devam eden sanatçı Melih Görgün'ün babasının kim olduğundan bahsetti.

Usta sanatçı, kendisini dinlemeye gelenler arasında oyuncu Demir Karahan ve '14 Bahar' şarkısıyla bir döneme damga vuran oğlu Melih Görgün'ün de olduğunu söyledi. Görgün'ün Karahan'ın oğlu olduğundan bahseden Kaya, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün bizim çok özel bir misafirimiz var. Türkiye'de çok kıymetli bir sinema oyuncusu Demir Karahan ağabeyimiz burada. Bilmiyordum onun oğlu olduğunu... 14 Bahar şarkısıyla zamanında çok meşhur olmuş kardeşim Melih Görgün'ün, Demir Karahan'ın oğlu olduğunu yeni öğrendim. Belki MElih Görgün ile bugün 14 Bahar'ı beraber seslendirebiliriz."

MELİH GÖRGÜN KİMDİR?

Melih Görgün, oyuncu, müzisyen, gitarist, endüstri mühendisidir. Tam adı Melih Görgün Karahan olan şarkıcı, aynı zamanda Demir Karahan'ın oğludur. 29 Eylül 1980 tarihinde Adana’da dünyaya gelen Görgün, ilk, orta ve lise eğitimini doğduğu kentte bitirdikten sonra tam burslu olarak Yeditepe Üniversitesi Endüstri ve Sistem Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.

Daha sonra aynı üniversitede Yönetim ve Pazarlama Bölümü’nde çift anadal yapan Melih Görgün, İşletme Yüksek Lisansı’nı onur derecesi ile tamamlamıştır. Doktorasını ise Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi alanında yapıp iki yıl kadar Londra’da çalışmıştır. Sonrasında ülkemizde iletişim, arabuluculuk ve etkili yazım teknikleri üzerine eğitimler verip ilgili konularda birçok kuruluşa danışmanlık yapan Görgün, halen akademik hayatına Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak devam etmektedir.

Melih Görgün aynı zamanda ortaokul ve lise eğitimi sırasında yarı zamanlı olarak, birincilikle girdiği Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda keman eğitimi almıştır. Ayrıca birçok dizi, sinema filmi, reklam ve belgesel müziğinin bestecisi olan Görgün, bunlarla birlikte Haziran Gecesi, Hayat Bağları, Gurbet Kuşları, Deniz Yıldızı, Hayat Türküsü, Aşk Bir Hayal, Arka Sokaklar ve Maki isimli TV dizilerinde başrol oynamıştır. İki adet solo albümü ve 14 Bahar isimli şarkısı ile geniş bir dinleyici kitlesine de ulaşan Melih Görgün, profesyonel seviyede keman, gitar, piano ve saz çalabilmektedir.