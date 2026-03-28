Demir Karahan Gassal setinden ilk kareyi paylaştı! Gassal 3. Sezon setinde heyecan sürüyor

Tabii platformunda yayınlanan Gassal dizisi, yeni sezon hazırlıklarıyla gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Gassal 3. sezon çekimlerinin devam ettiğini, usta oyuncu Demir Karahan’ın sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı. Karahan’ın “GASSAL” devam ediyor..!” notuyla paylaştığı kare, kısa sürede büyük ilgi gördü. Setten gelen sıcak paylaşım, dizinin hayranlarını heyecanlandırırken yeni sezona dair merakı da artırdı. Sümeyye Karaarslan ve diğer oyuncuların yer aldığı ekip, çekimlere tüm hızıyla devam ederken dizinin yeni bölümleri şimdiden konuşulmaya başlandı.

Özetle

DEMİR KARAHAN SETTEN PAYLAŞTI

Gassal setinden bir kare paylaşan Karahan, dizinin yeni sezon çekimlerinin tüm hızıyla sürdüğünü gözler önüne serdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sümeyye Karaaslan ve Ahmet Kural ile birlikte yer alan oyuncu, kısa sürede hayranların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Paylaşım, dizinin sadık izleyicilerini heyecanlandırdı.

Tabii platformunda yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Gassal dizisi, yeni sezonuyla da iddiasını sürdürmeye hazırlanıyor. Setten gelen ilk kare, dizinin atmosferine dair ipuçları verirken aynı zamanda merakı da ikiye katladı.

Yeni sezon tarihi henüz netleşmemiş olsa da, çekimlerin hızla devam etmesi izleyicilerin beklentisini daha da artırmış durumda. Gassal’ın 3. sezonunda yaşanacak gelişmeler ve karakterlerin yeni hikâyeleri şimdiden büyük bir ilgiyle bekleniyor.

DEMİR KARAHAN “ GASSAL DEVAM EDİYOR”

Başrollerinde Ahmet Kural ve Hande Soral’ın yer aldığı Gassal dizisi 3. sezonunun ne zaman başlayacağı uzun süredir merak konusu olurken, usta oyuncu Demir Karahan izleyiciyi sevindiren haberi sosyal medyadan duyurdu.

Karahan, yaptığı paylaşımda, “GASSAL devam ediyor..! Canımın içi Sümeyye Karaarslan ve can Ahmedimle setteyiz” ifadelerini kullanarak çekimlerin tüm hızıyla sürdüğünü açıkladı. Bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Setten gelen kare, oyuncuların uyumunu ve ekibin çalışma enerjisini gözler önüne serdi.

Gassal’ın yeni sezonunda izleyicileri hangi sürprizlerin beklediği şimdiden merak konusu oldu. Tabii platformunda yayınlanacak olan Gassal 3. sezon, önceki sezonlarda yakaladığı başarıyı sürdürmeyi hedefliyor. Karahan’ın duyurduğu haber, izleyicilerin heyecanını daha da artırdı.