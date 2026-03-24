Gassal 3. sezon oynamayacak mı? Gassal 3. sezon iptal mi edildi, ne zaman oynayacak?

Ahmet Kural ve Hande Soral’ın başrollerini paylaştığı Gassal dizisi, yeni sezon fragmanının yayınlanmasıyla izleyici ilgisini yeniden üzerine çekti. İlk iki sezonuyla büyük başarı yakalayan dizi, kısa sürede geniş bir hayran kitlesi oluşturmuştu. Yayınlanan fragmanla birlikte izleyiciler, “Gassal 3. sezon hangi tarihte başlayacak?” ve “Yeni sezon ne zaman ekranlarda olacak?” sorularının cevabını merak etmeye başladı.

GASSAL 3. SEZON OYNAMAYACAK MI?



Dizinin yayınlandığı TRT’nin dijital platformu Tabii, etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. İzleyiciler, fragmanın yayına girmesiyle birlikte 3. sezon hakkında bilgi arayışına yöneldi.

Sosyal medyada ve arama motorlarında “Gassal 3. sezon ne zaman yayınlanacak?” sorusu en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

GASSAL 3. SEZON İPTAL Mİ EDİLDİ?



İlk iki sezonuyla büyük başarı yakalayan Gassal dizisinin 3. sezon çekimlerinin geçtiğimiz aylarda başladığı biliniyor. Fragmanın yayınlanmasına rağmen, yapımcılar veya TRT tarafından henüz resmi bir yayın tarihi açıklanmış değil.

Ancak dizinin önceki sezonlarının yayın takvimi göz önüne alındığında, 3. sezonun 2026 yılı içerisinde Tabii platformunda izleyiciyle buluşması bekleniyor. Hayranlar, resmi duyuruyu sabırsızlıkla bekliyor.

GASSAL KADROSUNA YENİ İSİM

Yeni sezon hazırlıkları sürerken, genç oyuncu Buğra Usta da Gassal kadrosuna dahil oldu. Usta, dizide Hakan karakterine hayat verecek. Yapımcılar, genç oyuncunun performansının dizinin hikayesine taze bir soluk katacağını belirtiyor.

Gassal 3. sezon, hem eski hem de yeni izleyiciler için heyecan dolu bir sezon vaat ediyor. Fragmanın yayına girmesiyle birlikte dizinin sosyal medyadaki tartışmaları ve beklentiler de giderek arttı. İzleyiciler, karakterlerin yeni maceralarını merakla bekliyor.