80'li yılların süper modeliydi! Evinde zehirlenmiş halde ölü bulundu

29 Aralık 2024 10:34 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 10:35

80'li yılların ünlü modeli Dayle Haddon, damadı aktör Mark Blucas'ın Pensilvanya'daki evinde ölü bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, 76 yaşındaki manken karbonmonoksit zehirlenmesinden hayatını kaybettiği belirlendi.

1980'li yıllarda önde gelen kozmetik markalarını temsil eden ve süper model olarak nitelendirilen Kanadalı Dayle Haddon, aktör damadı Mark Blucas'ın Pensilvanya​'daki evinde ölü bulundu. Polis, 76 yaşındaki Haddon'un karbonmonoksit zehirlenmesinden hayatını kaybettiğini belirlerken Blucas'ın babası olduğu belirtilen bir kişinin de evde baygın halde bulunduğunu açıkladı.

KOZMETİK DEVLERİNİN MARKA YÜZÜ OLDU

Haddon damgasını vurduğu 1970'li yıllarından sonundan itibaren 15 yılı aşkın süre boyunca L'Oreal'in "yüzü" oldu. En büyük dört kozmetik şirketi olan Revlon, Max Factor, Estee Lauder ve L'Oreal ile sözleşme imzalayan tek model oldu.

Aynı zamanda UNICEF elçisiydi ve kızların eğitimine odaklanan bir yardım kuruluşu olan WomenOne'ın kurucusuydu.

Dayle Haddon aktör damadının evinde ölü bulundu.

TRUDEAU'DAN TAZİYE MESAJI

Diğer yandan Kanada​ Başbakanı Justin Trudeau, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Haddon'un ölümüne ilişkin taziyelerini dile getirdi. Trudeau, "Dayle Huddon harika bir Kanadalıydı. Sektöründe devrim yaptı ve sesini, zamanını ve enerjisini diğer kadınları yükseltmek için kullandı. Kızı Ryan'a ve onu seven herkese başsağlığı diliyorum. Onu özleyeceğiz" diye yazdı.