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 | Dilek Ulusan

Ablasının eşiyle evlenen Gülden Karaböcek itiraflarını sıraladı: Eniştem beni taciz etti

Gülden Karaböcek, ablası Neşe Karaböcek'in eşiyle evlenmiş ve yıllarca çok konuşulmuştu. Yıllar sonra konuşan Gülden Karaböcek, "11 yaşımdan beri beni taciz etti eniştem" dedi.

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Ablasının eşiyle evlenen Gülden Karaböcek itiraflarını sıraladı: Eniştem beni taciz etti
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
26.05.2025
saat ikonu 16:59
|
GÜNCELLEME:
26.05.2025
saat ikonu 16:59

Neşe Karaböcek, hayat hikâyesini kaleme aldığı “İşte Benim Masalım” adlı kitabıyla gündeme gelirken, kitabında kardeşi Gülden Karaböcek ile kocasının evliliği de geçti. Tekrar gündem olan olayla ilgili konuşan Gülden Karaböcek, itiraflarıyla çok konuşuldu.

ABLASININ EŞİYLE EVLENEN GÜLDEN KARABÖCEK İLK KEZ KONUŞTU

Neden evlendiğini açıklayan Gülden Karaböcek "Sahipsiz kaldım çünkü. O dönem yanımda kimse yoktu. Çok zor şeyler yaşadım. Hem de çok küçük yaşlardan itibaren. 11 yaşımdan beri beni taciz etti eniştem. Ablama söylemeyeyim diye beni korkutuyordu. Ablama da sanki ben ona meyil ediyormuşum gibi yansıttı" diyerek itiraflarda bulundu.

Ablasının eşiyle evlenen Gülden Karaböcek itiraflarını sıraladı: Eniştem beni taciz etti

Gülden Karaböcek devamında ise "Ablama söyleyemiyordum, çok korkuyordum, ortalık birbirine girer diye. İki kardeşi birbirinden ayırdı. Aileme de söylemedim. Olan bana oldu. Onun da yaşattıkları yanına kaldı. Hem ablam üzerinden sonra da benim üzerimden çok paralar kazandı" dedi.

Ablasının eşiyle evlenen Gülden Karaböcek itiraflarını sıraladı: Eniştem beni taciz etti
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