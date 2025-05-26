Friends oyuncusu Jennifer Aniston, telefon numarasını paylaşınca olanlar oldu

Hayatım Yalan, Bu Nasıl Aile, Ayrılık gibi filmlerin yanı sıra Friends dizisiyle büyük bir popülerlik kazanan Jennifer Aniston, yaklaık iki sene önce açtığı sosyal medya hesabına yüklediği içeriklerle çok konuşuluyor.

JENNIFER ANISTON TELEFON NUMARASINI YANLIŞLIKLA PAYLAŞTI

Jennifer Aniston, sosyal medyada istemeden bazı kişisel bilgilerini paylaştı. 56 yaşındaki oyuncu, Instagram'da fotoğraf yayınlarken yanlışlıkla iletişim bilgilerini ifşa etti. Köpeğinin boynunda yer alan tasma etiketinde telefon numarası yazıyordu.

Bu durumu fark eden bazı hayranları hemen ünlü oyuncuyu uyardı. Köpeğin etiketinde telefon numarası yazdığını söyleyen hayranları, "Belki silmek istersiniz" diye mesajlar yazdı. Jennifer Aniston ise yorumarı dikkate aldı ve paylaşımını hemen sildi.