Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Friends oyuncusu Jennifer Aniston, telefon numarasını paylaşınca olanlar oldu

Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Aniston, sosyal medya hesabından köpeklerini paylaşmak isterken, zor duruma düştü. Jennifer Aniston köpeklerini paylaşmak isterken telefon numarasını paylaştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Friends oyuncusu Jennifer Aniston, telefon numarasını paylaşınca olanlar oldu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
26.05.2025
saat ikonu 16:39
|
GÜNCELLEME:
26.05.2025
saat ikonu 16:39

Hayatım Yalan, Bu Nasıl Aile, Ayrılık gibi filmlerin yanı sıra Friends dizisiyle büyük bir popülerlik kazanan Jennifer Aniston, yaklaık iki sene önce açtığı sosyal medya hesabına yüklediği içeriklerle çok konuşuluyor.

JENNIFER ANISTON TELEFON NUMARASINI YANLIŞLIKLA PAYLAŞTI

Jennifer Aniston, sosyal medyada istemeden bazı kişisel bilgilerini paylaştı. 56 yaşındaki oyuncu, Instagram'da fotoğraf yayınlarken yanlışlıkla iletişim bilgilerini ifşa etti. Köpeğinin boynunda yer alan tasma etiketinde telefon numarası yazıyordu.

Friends oyuncusu Jennifer Aniston, telefon numarasını paylaşınca olanlar oldu

Bu durumu fark eden bazı hayranları hemen ünlü oyuncuyu uyardı. Köpeğin etiketinde telefon numarası yazdığını söyleyen hayranları, "Belki silmek istersiniz" diye mesajlar yazdı. Jennifer Aniston ise yorumarı dikkate aldı ve paylaşımını hemen sildi.

Friends oyuncusu Jennifer Aniston, telefon numarasını paylaşınca olanlar oldu

Sıkça Sorulan Sorular

JENNIFER ANISTON KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
11 Şubat 1969 doğumlu Jennifer Aniston, kariyerine 80'li yıllarda küçük rollerde oynayarak başladı. Jennifer Aniston, çeşitli dizi ve filmlerde rol almıştır. En popüler rolü "Friends" dizisinde oynadığı "Rachel Green" karakteridir.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İlhan Şeşen'in vefatı sonrası ünlü isimler taziye mesajı yayınladı
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.