İlhan Şeşen'in vefatı sonrası ünlü isimler taziye mesajı yayınladı

Bir süredir hastanede kanser tedavisi gören 76 yaşındaki usta sanatçı İlhan Şeşen, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Açıklamayı ünlü sanatçının ailesi yaptı. Öte yandan Başkan Erdoğan da sosyal medya hesabından usta sanatçı için taziye mesajı paylaştı. Ünlü isimler de üzüntülerini sosyal medya hesabından dile getirdi.

ATA DEMİRER

"1998 yılı... 3 - 5 kişinin geldiği stand-up gösterilerim var, çömezim, kimse tanımıyor beni. Bir akşam "İlhan Şeşen geldi" dediler hâlâ hatırımda; şapkasıyla, gülümsemesiyle beni seyretmeye gelmiş usta. Hiç kimse daha beni tanımazken... Sonrası tatlı bir tanışlık; Bozcaada geceleri, bağlar, sohbetler, nasihatler... Hayatımın en zor ve en güzel yıllarının değişmez müziği nur içinde yat. Allah, rahmet eylesin, mekânı cennet olsun İlhan ağabeyin. Yarattıklarıyla hep var olacak sanatçılardan biri... Onun deyimiyle; "Gecelerden bir gece o bir yıldızdı..."

ZAFER ALGÖZ

"Kıymetli şarkıcı ve besteci İlhan Şeşen'i kaybettik. Uzun süredir akciğer kanserini yenmek için uğraşıyordu... Başımız sağ olsun."

AYŞEGÜL ALDİNÇ

"Ah be İlhan... Ardından yazmak öyle zor ki... Müzikal anlamda gümrah zamanların sadece şahidi olmayıp, içinde bulunduğum için kendimi hep şanslı hissettim. Yollarımız seninle kesiştiği için daha da şanslıydım. Lakabın vechile yalnızca Burhan’cığım ve Gökhan’cığıma değil, zaman zaman hepimize amcalık ettiğin pederşahi tavırların, aşklarımıza eşlik eden, ayrılıklarımızda teselli bulduğumuz şarkılarınla hep hatırlanacaksın. Gerçek sanatçının ölümsüzlüğü bu işte İlhan’cığım. Konserimde söylemek için ilk albümüm ve Ayşegül Aldinç için yarattığın 'Farketmez' isimli şarkımızın üzerinden geçtiğim bir anda artık aramızda olmadığın haberini almak ne acı, ne yaman bir tesadüf... Bir yıldız gibi gökte kayıp gittiğin yerde nurlar içinde uyu. Mekânın cennet, Allah’ın rahmeti üzerine olsun. Sevgili ailene tüm sevenlerine sabırlar dilerim. Canım benim..."

YALIN

"Müzik yolculuğumdaki, şarkılarımdaki, hayatımdaki yerini seninle paylaşabildim. Seninle yan yana şarkılar söyleyebildim. En sevdiğim şarkını albümünde, sahnede, söyleyebildim. O şarkıları nasıl yazdığını sorabildim. Her şey için teşekkür ederim. Seni çok çok özleyeceğim."