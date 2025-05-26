Seda Akgül 'Boşandı' dedi, Hakan Ural iddialara cevap verdi

Seda Akgül açtığı canlı yayında bir dönem birlikte program yaptıkları Hakan Ural'ın 20 yıllık eşi Ezgi Can ile ayrıldıklarını iddia etti. Hakan Ural ise sessizliğini bozarak iddialara sosyal medya hesabından cevap verdi.

Hakan Ural, 2005 yılında hayatını Ezgi Can Ural ile birleştirdi ve çift bu evlilikten 2013 yılında dünyaya gelen Gisela adında bir kız çocuğu sahibi oldu. Sık sık sosyal medyada mutluluklarını paylaşan çift hakkında konuşan Seda Akgül, çiftin boşandığını iddia etti.

SEDA AKGÜL, "HAKAN URAL BOŞANDI" DEDİ

Seda Akgül'ün sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında dikkat çeken iddialarda bulundu. Seda Akgül, Hakan Ural ile Ezgi Can'ın boşandıklarını iddia etti. İddialar konuşulurken, yalanlama Hakan Ural'dan geldi.

Hakan Ural sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Çok rica ediyorum, saçma sapan ‘-mış, -miş’ üstünden dedikodulara itibar etmeyin. Bunlar çok ucuz, gereksiz, cadı kazanı seviyeleri… Ben eşimle çok çok mutluyum ve onu çok seviyorum.” derken Ural, eşi Ezgi Can Ural’la olan bir fotoğrafı kalp, kelebek ve nazar boncuğu emojileri eşliğinde “Ezgim” notuyla paylaştı.