Yalı Çapkını'nın Hattuç halası Şerif Sezer trafik kazası geçirdi! Araç hurdaya döndü

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşanan trafik kazasında 26 yaşındaki şoförün kontrolündeki araç, içinde oyuncu Şerif Sezer'in de bulunduğu araca çarptı. yaşındaki genç ağır yaralandı, yol bir süre trafiğe kapandı.

ŞERİF SEZER KAZA GEÇİRDİ

Muğla'nın Milas ilçesinde, Milas-Söke karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 26 yaşındaki bir sürücü ağır yaralandı. Kazanın, ünlü oyuncu ve tiyatro sanatçısı Şerif Sezer’in de içinde bulunduğu otomobil ile karşı şeritten gelen bir aracın çarpışması sonucu meydana geldiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Milas istikametine doğru seyir halinde olan Şerif Sezer’in bulunduğu otomobile, karşı yönden gelen 26 yaşındaki Ş.A. adlı sürücünün kontrolünü kaybederek şeridine geçmesi sonucu çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Ş.A. ağır yaralanırken, ekipler olay yerine akın etti.