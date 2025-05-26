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 | Dilek Ulusan

Yalı Çapkını'nın Hattuç halası Şerif Sezer trafik kazası geçirdi! Araç hurdaya döndü

Son olarak Yalı Çapkını dizisinde rol alan usta oyuncu Şerif Sezer, Bodrum yolunda trafik kazası geçirdi. Hurdaya dönen araçtan sağ kurtulan Sezer, hastaneye kaldırıldı

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Yalı Çapkını'nın Hattuç halası Şerif Sezer trafik kazası geçirdi! Araç hurdaya döndü
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
26.05.2025
saat ikonu 11:57
|
GÜNCELLEME:
26.05.2025
saat ikonu 11:57

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşanan trafik kazasında 26 yaşındaki şoförün kontrolündeki araç, içinde oyuncu Şerif Sezer'in de bulunduğu araca çarptı. yaşındaki genç ağır yaralandı, yol bir süre trafiğe kapandı.

ŞERİF SEZER KAZA GEÇİRDİ

Muğla'nın Milas ilçesinde, Milas-Söke karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 26 yaşındaki bir sürücü ağır yaralandı. Kazanın, ünlü oyuncu ve tiyatro sanatçısı Şerif Sezer’in de içinde bulunduğu otomobil ile karşı şeritten gelen bir aracın çarpışması sonucu meydana geldiği öğrenildi.

Yalı Çapkını'nın Hattuç halası Şerif Sezer trafik kazası geçirdi! Araç hurdaya döndü

Edinilen bilgilere göre, Milas istikametine doğru seyir halinde olan Şerif Sezer’in bulunduğu otomobile, karşı yönden gelen 26 yaşındaki Ş.A. adlı sürücünün kontrolünü kaybederek şeridine geçmesi sonucu çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Ş.A. ağır yaralanırken, ekipler olay yerine akın etti.

Yalı Çapkını'nın Hattuç halası Şerif Sezer trafik kazası geçirdi! Araç hurdaya döndü
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Sıkça Sorulan Sorular

ŞERİF SEZER KİMDİR;?
12 Aralık 1946 Mudanya doğumlu Şerif Sezer, Sinan Çetin'in yönettiği 1980 yapımı Bir Günün Hikâyesi adlı filmle sinema oyunculuğuna başladı. 2002 yılında Asmalı Konak dizisinde Ali Hamzaoğlu'nun kız kardeşi "Kader" rolü ile geniş kitlelerce tanınmıştır.
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