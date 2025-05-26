Kıvanç Tatlıtuğ'un Galatasaray taraftarlarına mesajı var

Bir süredir eşiyle beraber yurt dışında olan Kıvanç Tatlıtuğ, Galatasaray'ın 25'inci şampiyonluk kutlamasına katılamadı. Koyu bir Galatasaraylı olan Kıvanç Tatlıtuğ,

Eşi Başak Dizer ile yakın arkadaşları Zeynep Üner ile Ali Deveci'nin nikâhı için Barcelona'ya giden Kıvanç Tatlıtuğ, yurt dışında olduğu için taraftarı olduğu takımının şampiyonluk kutlamalarına katılamadı.

KIVANÇ TATLITUĞ, BARCELONA'DAKİ KARELERİYLE BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve stil danışmanı eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, yakın arkadaşları Zeynep Üner'in Barcelona'daki nikahı için İspanya'ya gitti. Türk Konsolosluğu'nda gerçekleşen sade ama şık törende, çift Üner'i bu özel gününde yalnız bırakmadı.

Galatasaray'ın 5'inci yıldızını almasını çektiği bir video ile tebrik eden Kıvanç Tatlıtuğ; "Sevgili Galatasaray taraftarları, öncelikle 5'inci yıldız camiamıza hayırlı olsun. Stuttgart Galatasaraylılar Derneği'ne çok teşekkür ediyorum ve tüm Galatasaray taraftarlarına buradan selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Tayfun Başkan beni Stuttgart'a davet etti. Maalesef takvimim müsait değildi. Yanınızda bulunamıyorum ama bir dahaki sefere yanınızda bulunmayı iple çekiyorum. Umarım kısmet olur. En kısa zamanda görüşürüz. Sağlıkla ve sevgiyle kalın. Selamlar" ifadelerini kullandı.