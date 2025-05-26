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 | Dilek Ulusan

Alişan Fenerbahçe galibiyetini yayınladığı duygusal video ile kutladı

EuroLeague finalinde Monaco'yu 81-70 yenen Fenerbahçe Beko şampiyon oldu. Fenerbahçeli ünlüler sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparken, Alişan da duygusal bir video paylaşarak Fenerbahçe'yi tebrik etti.

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KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
26.05.2025
saat ikonu 10:26
|
GÜNCELLEME:
26.05.2025
saat ikonu 10:36

Alişan Fenerbahçe’nin ikinci Euroleague şampiyonluğunu rahmetli kardeşi ile ilk şampiyonlukta çektikleri bu video ile kutladı. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Alişan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş'ın da yer aldığı videoyu paylaştı.

FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLDU

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de (THY Avrupa Ligi) şampiyonluk için parkeye çıktı. Sarı lacivertliler, Abu Dabi'de Monaco'yla karşı karşıya geldi. Rakibini 81-70 yenen Fenerbahçe Beko, tarihinde ikinci kez EuroLeague'de zafere ulaştı.

Alişan Fenerbahçe galibiyetini yayınladığı duygusal video ile kutladı

Fenerbahçeli olan Alişan, 2021 yılında hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş ile yıllar önce çektikleri videoyu paylaşarak, “En son seninle kutlamıştık. Bugün eminim sen de çok mutlusun Şampiyon olduk” yazdı.

Alişan Fenerbahçe galibiyetini yayınladığı duygusal video ile kutladı
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