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 | Dilek Ulusan

Danla Biliç ameliyata girdi! Kalça dolgusu kaburgasına çıktı, doktorunun ismini ifşaladı

Danla Biliç dün yaptığı açıklamada kalça dolgusunun kaburgalarına kadar çıktığı ve bu sebeple tekrar operasyon geçireceğini belirtti. Paylaşımında da işlemi yapan doktoru da açıklayan Danla Biliç, "Doktorum Bülent Cihantimur 'o dolgular kayar, kaburgana kadar çıkar' diye uyarmadığı için her şeye imza attık girdik ameliyata" dedi.

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Danla Biliç ameliyata girdi! Kalça dolgusu kaburgasına çıktı, doktorunun ismini ifşaladı
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
26.05.2025
saat ikonu 09:59
|
GÜNCELLEME:
26.05.2025
saat ikonu 09:59

Sosyal medya paylaşımlarıyla adını geniş kitlelere duyuran Danla Biliç, dün akşam yaptığı paylaşımda, üç yıl önce yaptırdığı kalça dolgusunun Bülent Cihantimur tarafından uygulandığını, işlem sonrası dolgunun kaburgalarına kadar kaydığını ve bu nedenle yeni bir ameliyat geçireceğini açıkladı.

DANLA BİLİÇ DEFALARCA AMELİYAT OLMASINA NEDEN OLAN DOKTORU AÇIKLADI

Biliç açıklamasında, "Danla'nız çarşamba günü dolgu temizleme ameliyatı oluyor. Doktorum Bülent Cihantimur 'o dolgular kayar, kaburgana kadar çıkar' diye uyarmadığı için her şeye imza attık girdik ameliyata. Şimdi başka bir hoca yine ameliyata alacak beni. Ameliyatınız varsa iptal edin, hayat kaydırıyor." diyerek ilk kez doktor ismi verdi. Biliç bu paylaşımı ardından takipçisinin "Doktorun ismini verdin" uyarısına cevap olarak "Evet, kendisine hiçbir şey yaptırmamanız için" dedi.

Danla Biliç ameliyata girdi! Kalça dolgusu kaburgasına çıktı, doktorunun ismini ifşaladı

Geçtiğimiz yıl Mart ayında, 17 yaşındaki Timur Cihantimur, babası Bülent Cihantimur'a ait araçla yol kenarında park halindeki ATV'lere çarpmış, kazada Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a, ardından ABD'ye kaçırılmış, Cihantimur daha sonra ABD'de yakalanmıştı. Baba Bülent Cihantimur hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.

Danla Biliç ameliyata girdi! Kalça dolgusu kaburgasına çıktı, doktorunun ismini ifşaladı
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Sıkça Sorulan Sorular

DANLA BİLİÇ GERÇEK İSMİ NE?
5 Ekim 1994 tarihinde Kütahya'da doğan ve Danla Biliç ismiyle popülerlik kazanan Danla Aktepe, adının sürekli yanlış yazılmasından dolayı "Danla", Biliç kısmını ise Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic'e hayran olduğu için seçtiğini açıklamıştır.
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