Serpil Alkan kuzeni Edip Akbayram'ın mezarı başında video çekti!

Türk müziğinin sevilen ismi Edip Akbayram'ın vefatının ardından ortaya atılan iddia gündem oldu. Edip Akbayram'ın kuzeni olduğunu iddia eden Serpil Alkan, usta sanatçının 14 yaşındayken kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti.

Hasretinle Yandı Gönlüm, Aldırma Gönül, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı şarkılarıyla tanınan ünlü sanatçı Edip Akbayram, kaldırıldığı hastanede 2 Mart tarihinde hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının mezarına giden ve kuzeni olduğu iddia edilen Serpil Alkan, çok konuşulacak iddialarda bulundu.

SERPİL ALKAN "EDİP AKBAYRAM BANA TECAVÜZ ETTİ"DEDİ

Edip Akbayram’ın kuzeni olduğu iddia edilen Serpil Alkan, sanatçının mezarı başında yaptığı açıklamada, 14 yaşındayken Akbayram tarafından tecavüze uğradığını iddia etti. Alkan, “Hep kaçtı. Yıllardır peşinde koştum, bir özür bile dilemedi. Şimdi kaçacak yeri yok” dedi.

Edip Akbayram'ın vefatının ardından ailesi ve sevenleri büyük üzüntü yaşarken, mezarı başında Serpil Alkan'ın iddiaları sosyal medyayı salladı.