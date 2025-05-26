Son dakika! İlhan Şeşen hayatını kaybetti

Son dakika! Uzun süredir kanser tedavisi gören usta sanatçı İlhan Şeşen’den kötü haber geldi. Usta sanatçı 76 yaşında vefat etti.

Son dakika! Uzun süredir kanser tedavisi gören usta sanatçı İlhan Şeşen’den kötü haber geldi. Usta sanatçı 76 yaşında vefat etti.

İLHAN ŞEŞEN HAYATINI KAYBETTİ

“Sarılınca Sana”, “Ellerimde Çiçekler” ve “Neler Oluyor Bize” gibi şarkıların sahibi İlhan Şeşen, 2023 yılında akciğer kanseri teşhisiyle sevenlerini üzmüştü. Uzun süredir tedavi gören İlhan Şeşen hayatını kaybetti.

Yapılan açıklamada; "Sevgili eşim, canım babamız, biricik dedem İlhan Şeşen'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.