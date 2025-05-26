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 | Dilek Ulusan

Son dakika! İlhan Şeşen hayatını kaybetti

Son dakika! Uzun süredir kanser tedavisi gören usta sanatçı İlhan Şeşen’den kötü haber geldi. Usta sanatçı 76 yaşında vefat etti.

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Son dakika! İlhan Şeşen hayatını kaybetti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.05.2025
saat ikonu 14:07
|
GÜNCELLEME:
26.05.2025
saat ikonu 14:45

Son dakika! Uzun süredir kanser tedavisi gören usta sanatçı İlhan Şeşen’den kötü haber geldi. Usta sanatçı 76 yaşında vefat etti.

İLHAN ŞEŞEN HAYATINI KAYBETTİ

“Sarılınca Sana”, “Ellerimde Çiçekler” ve “Neler Oluyor Bize” gibi şarkıların sahibi İlhan Şeşen, 2023 yılında akciğer kanseri teşhisiyle sevenlerini üzmüştü. Uzun süredir tedavi gören İlhan Şeşen hayatını kaybetti.

Son dakika! İlhan Şeşen hayatını kaybetti

Yapılan açıklamada; "Sevgili eşim, canım babamız, biricik dedem İlhan Şeşen'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

Son dakika! İlhan Şeşen hayatını kaybetti

Sıkça Sorulan Sorular

İLHAN ŞEŞEN KAÇ YAŞINDA, HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
18 Haziran 1948 Manisa doğumlu İlhan Şeşen, Hukuk fakültesini bitirdikten sonra 10 yıl serbest avukat olarak çalıştı. 1983 yılında avukatlık mesleğini bırakarak yeğenleri Gökhan ve Burhan Şeşen ile beraber Grup Gündoğarken adlı müzik grubunu kurdu. 2003-2004 yılları arasında yayınlanan Mühürlü Güller dizisinde rol aldı. 2004-2006 yılları arasında yayınlanan Aliye dizisinde Feyyaz rolüyle yer aldı. 2005 yılında 4. albümü Aşk Yalan'ı çıkardı.
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