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 | Dilek Ulusan

İlhan Şeşen'den kötü haber! Kanser tedavisi görüyordu

"Sarılınca Sana", "Ellerimde Çiçekler", "Neler Oluyor Bize" gibi şarkılarla tanıdığımız oyuncu ve şarkıcı İlhan Şen'den sevenlerini üzen haber geldi. Kanser tedavisi gören İlhan Şeşen'in son sağlık durumu hayranlarını endişelendirdi.

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
06.03.2025
saat ikonu 17:13
|
GÜNCELLEME:
06.03.2025
saat ikonu 17:21

"Sarılınca Sana", "Ellerimde Çiçekler", "Neler Oluyor Bize" ve "Sarı Laleler" gibi unutulmaz şarkılarıyla hafızalara kazınan İlhan Şeşen, yakalandığı akciğer kanseri nedeniyle uzun süredir hastanede tedavi altında. Geçtiğimiz ay 55. sanat yılını özel bir etkinlikle kutlayan İlhan Şeşen'in durumunun kötüye gittiği öğrenildi.

İLHAN ŞEŞEN'DEN SEVENLERİNE KÖTÜ HABER GELDİ

Geçtiğimiz Aralık ayında akciğer kanserine yakalandığını duyuran 76 yaşındaki Şeşen'in sağlık durumunu 'Gel Konuşalım' programına katılan gazeteci Mehmet Üstündağ duyurdu.

Mustafa Üstündağ, "İlhan Şeşen'den üzücü haber geldi. Sağlık durumu ciddiyetini koruyormuş. Sanatçının bir süredir kanseriyle mücadele ettiğini biliyoruz, duyuyoruz. Doktorları, tedavi sürecinin artık tükendiğini belirttiler. Birkaç kişiyle görüşme yaptım. Hastane ve ev arası gidip geliyor tedavilerine. Ancak doktorlar durumun artık kritik boyuta ulaştığını belirtti.'' dedi.

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Sıkça Sorulan Sorular

İLHAN ŞEŞEN KİMDİR?
18 Haziran 1948 Manisa doğumlu İlhan Şeşen, 1971 yılında Kavga başlığını taşıyan ilk 45'liğini çıkardı. Hukuk fakültesini bitirdikten sonra 10 yıl serbest avukat olarak çalıştı. 1983 yılında avukatlık mesleğini bırakarak yeğenleri Gökhan ve Burhan Şeşen ile beraber Grup Gündoğarken adlı müzik grubunu kurdu. Ayşegül Aldinç'in Farketmez, Nükhet Duru'nun Aşık Oluyorum Eyvah, Leman Sam'ın Rüzgâr ve Ayrılığa Dayanamam, İzel-Ercan'ın Geri Dön, Kerim Tekin'in Yine Beni Sev, Metiner'in Gördüğüme Sevindim, Yonca Lodi'nin Aşk Layık Olanda Kalmalı ve Fal, Kenan Doğulu'nun Ellerimde Çiçekler şarkıları Şeşen'in yazıp bestelediği ve ilk olarak başka sanatçıların seslendirdiği başlıca şarkılardı.
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