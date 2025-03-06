İlhan Şeşen'den kötü haber! Kanser tedavisi görüyordu

"Sarılınca Sana", "Ellerimde Çiçekler", "Neler Oluyor Bize" gibi şarkılarla tanıdığımız oyuncu ve şarkıcı İlhan Şen'den sevenlerini üzen haber geldi. Kanser tedavisi gören İlhan Şeşen'in son sağlık durumu hayranlarını endişelendirdi.

"Sarılınca Sana", "Ellerimde Çiçekler", "Neler Oluyor Bize" ve "Sarı Laleler" gibi unutulmaz şarkılarıyla hafızalara kazınan İlhan Şeşen, yakalandığı akciğer kanseri nedeniyle uzun süredir hastanede tedavi altında. Geçtiğimiz ay 55. sanat yılını özel bir etkinlikle kutlayan İlhan Şeşen'in durumunun kötüye gittiği öğrenildi.

İLHAN ŞEŞEN'DEN SEVENLERİNE KÖTÜ HABER GELDİ

Geçtiğimiz Aralık ayında akciğer kanserine yakalandığını duyuran 76 yaşındaki Şeşen'in sağlık durumunu 'Gel Konuşalım' programına katılan gazeteci Mehmet Üstündağ duyurdu.

Mustafa Üstündağ, "İlhan Şeşen'den üzücü haber geldi. Sağlık durumu ciddiyetini koruyormuş. Sanatçının bir süredir kanseriyle mücadele ettiğini biliyoruz, duyuyoruz. Doktorları, tedavi sürecinin artık tükendiğini belirttiler. Birkaç kişiyle görüşme yaptım. Hastane ve ev arası gidip geliyor tedavilerine. Ancak doktorlar durumun artık kritik boyuta ulaştığını belirtti.'' dedi.