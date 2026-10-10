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Magazin
Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 20:38
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 20:38

Acun Ilıcalı duyurdu! Murat Karahan, Hull City’nin Everton maçında sahne alacak

Murat Karahan, Hull City’nin Everton maçı öncesinde sahne almaya hazırlanıyor. Acun Ilıcalı, ünlü tenor Murat Karahan’ın karşılaşma öncesinde mini bir konser vereceğini açıkladı. Futbol heyecanıyla müziği bir araya getirecek bu özel buluşma, Hull City taraftarları için de farklı bir deneyim sunacak. Peki, Murat Karahan Hull City’de ne zaman sahne alacak? Murat Karahan kimdir?

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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Acun Ilıcalı duyurdu! Murat Karahan, Hull City’nin Everton maçında sahne alacak
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 20:38
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 20:38

’de maçı öncesinde futbolun yanı sıra müzik de gündeme geldi. , yaptığı açıklamayla Murat Karahan’ın karşılaşma öncesinde mini bir konser vereceğini duyurdu. Dünyaca tanınan tenor Murat Karahan’ın sahne alacak olması, maç öncesi programa farklı bir boyut kazandırdı. Taraftarların futbol heyecanına müziğin de eşlik edeceği etkinlikte, Karahan’ın performansı merak konusu oldu. Peki, Murat Karahan Hull City’de ne zaman sahne alacak? Murat Karahan kimdir?

 MURAT KARAHAN HULL CİTY’DE NE ZAMAN SAHNE ALACAK?

İngiltere’de mücadele eden Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı, Everton karşılaşması öncesinde taraftarları heyecanlandıracak bir sürprize hazırlanıyor. Dünyaca ünlü tenor Murat Karahan, 25 bin kişilik MKM Stadyumu’nda mini bir konser verecek. 

Acun Ilıcalı duyurdu! Murat Karahan, Hull City’nin Everton maçında sahne alacak

Karahan, Hull City taraftarları için ayrı bir anlam taşıyan Elvis Presley’nin unutulmaz eseri “Can’t Help Falling in Love” şarkısını seslendirecek.

Acun Ilıcalı duyurdu! Murat Karahan, Hull City’nin Everton maçında sahne alacak

Futbol heyecanının müzikle buluşacağı bu özel performansın, maç günü atmosferine farklı bir renk katması bekleniyor. Operanın güçlü sesiyle tanınan Murat Karahan’ın stadyumda maç öncesi gerçekleştireceği mini konser, taraftarlar için karşılaşma öncesinde dikkat çeken anlardan biri olacak. 

Acun Ilıcalı duyurdu! Murat Karahan, Hull City’nin Everton maçında sahne alacak

Acun Ilıcalı’nın duyurduğu sürpriz, Hull City’nin maç programına müzikal bir dokunuş ekleyecek. Ünlü tenor, Everton maçı öncesinde taraftarlarla buluşarak unutulmaz bir performansa imza atmaya hazırlanıyor.

MURAT KARAHAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Murat Karahan, 1977 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Tenor olarak uluslararası alanda tanınan Karahan, eğitimini Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nde tamamladı. 2003 yılında mezun olduktan sonra Ankara Devlet Opera ve Balesi’nde solist sanatçı olarak görev yapmaya başladı. İtalya’da aldığı eğitimle kendisini geliştiren sanatçı, Letonya Ulusal Operası başta olmak üzere Berlin, Moskova ve Verona gibi önemli merkezlerde sahne aldı. 

Acun Ilıcalı duyurdu! Murat Karahan, Hull City’nin Everton maçında sahne alacak

La Traviata, Turandot ve Il Trovatore gibi klasik opera eserlerindeki performanslarıyla dikkat çekti. 2014 yılında Donizetti Klasik Müzik Ödülleri’nde Yılın En İyi Erkek Opera Yorumcusu seçildi. 2018 yılında Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni olarak atanan Karahan, bu görevini 2023 yılına kadar sürdürdü. 

Acun Ilıcalı duyurdu! Murat Karahan, Hull City’nin Everton maçında sahne alacak

Sanatçı, uluslararası opera kariyerinin yanı sıra farklı müzik projeleriyle de dinleyicilerle buluştu. Acun Ilıcalı’nın açıklamasına göre Karahan, Hull City’nin Everton maçı öncesinde mini bir konser vermeye hazırlanıyor.

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#acun ılıcalı
#Hull City
#everton
#Murat Karahan
#Mkm Stadyumu
#Magazin
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