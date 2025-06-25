Acun Ilıcalı, futbol bilgisiyle şov yaptı!

Fenerbahçe'de asbaşkanlık görevinden istifa eden Acun Ilıcalı, Müge Anlı'nın sunduğu "Güven Bana" adlı yarışma programında futbol bilgisini konuşturdu.

Müge Anlı'nın sunduğu "Güven Bana" adlı programa Fenerbahçe eski asbaşkanı Acun Ilıcalı, Eser Yenenler ile birlikte katıldı. İkili, Milli Takımlar kategorisinde en zor soruyu seçti.

ACUN ILICALI FUTBOL BİLGİSİNİ KONUŞTURDU

Acun Ilıcalı "FIFA Dünya Kupası tarihinde hangi iki ülkenin A milli erkek futbol takımı üst üste ikişer kere şampiyon olmuştur? sorusunda futbol bilgisini konuşturdu. Ilıcalı, Dünya Kupası tarihi boyunca tüm şampiyonları ezbere saydı.

''Güven Bana'' yarışmasının son bölümünde Acun Ilıcalı ve Eser Yenenler, Müge Anlı'ya konuk oldu. Programın başında Anlı'nın yıllardır sunduğu ''Tatlı Sert'' programına övgü yağdıran Ilıcalı, 'Ah keşke bizde olsa' sözleriyle dikkat çekmişti.