Sinan Akçıl'dan sahnede İbrahim Tatlıses ve Ferdi Tayfur sürprizi

Samsun'da konser veren Sinan Akçıl, sürprizleriyle hayranlarını şaşırttı. Karadeniz müzikleriyle tanınan Resul Dindar'ı sahnesine davet eden Sinan Akçıl, İbrahim Tatlıses'i ise görüntülü arayarak hayranlarıyla konuşturdu.
Yaz aylarının gelmesiyle konserlerine başlayan Sinan Akçıl, Samsun Kültür Yolu Festivali'nin üçüncü gününde, Batı Park'ta on binlerce hayranıyla buluştu. Sahnesine Resul Dindar'ı davet eden Sinan Akçıl, hayranlarına İbrahim Tatlıses ve Ferdi Tayfur sürprizi de yaptı.
Sinan Akçıl, sahneden İbrahim Tatlıses'i de görüntülü aradı ve birlikte "Haydi Söyle" şarkısını söylediler. Akçıl, bu yıl kaybettiğimiz ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'u da sahnesinde anarak, Tayfur'un 'Bana Sor' şarkısını alanı dolduran kalabalıkla beraber seslendirdi.
Resul Dindar ile sahnedeki uyumları büyük beğeni toplarken, İbrahim Tatlıses ile yaptığı sürpriz düet izleyenleri mest etti. Sinan Akçıl Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası ise, "Bir defasında uçakta karşılaştık, yine tek başına, yanında kimse olmadan tam Ferdi 'Baba' olarak yolculuk yaptı... Mükemmel bir muhabbetimiz olmuştu... Bu Kandil gecesinde tüm dualar senin adına... Mekanın cennet olsun" demişti.