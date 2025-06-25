Sinan Akçıl'dan sahnede İbrahim Tatlıses ve Ferdi Tayfur sürprizi

Yaz aylarının gelmesiyle konserlerine başlayan Sinan Akçıl, Samsun Kültür Yolu Festivali'nin üçüncü gününde, Batı Park'ta on binlerce hayranıyla buluştu. Sahnesine Resul Dindar'ı davet eden Sinan Akçıl, hayranlarına İbrahim Tatlıses ve Ferdi Tayfur sürprizi de yaptı.

SAHNEDE İBRAHİM TATLISES VE FERDİ TAYFUR SÜRPRİZİ

Sinan Akçıl, sahneden İbrahim Tatlıses'i de görüntülü aradı ve birlikte "Haydi Söyle" şarkısını söylediler. Akçıl, bu yıl kaybettiğimiz ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'u da sahnesinde anarak, Tayfur'un 'Bana Sor' şarkısını alanı dolduran kalabalıkla beraber seslendirdi.

Resul Dindar ile sahnedeki uyumları büyük beğeni toplarken, İbrahim Tatlıses ile yaptığı sürpriz düet izleyenleri mest etti. Sinan Akçıl Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası ise, "Bir defasında uçakta karşılaştık, yine tek başına, yanında kimse olmadan tam Ferdi 'Baba' olarak yolculuk yaptı... Mükemmel bir muhabbetimiz olmuştu... Bu Kandil gecesinde tüm dualar senin adına... Mekanın cennet olsun" demişti.