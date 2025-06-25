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 | Dilek Ulusan

Sinan Akçıl'dan sahnede İbrahim Tatlıses ve Ferdi Tayfur sürprizi

Samsun'da konser veren Sinan Akçıl, sürprizleriyle hayranlarını şaşırttı. Karadeniz müzikleriyle tanınan Resul Dindar'ı sahnesine davet eden Sinan Akçıl, İbrahim Tatlıses'i ise görüntülü arayarak hayranlarıyla konuşturdu.

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Sinan Akçıl'dan sahnede İbrahim Tatlıses ve Ferdi Tayfur sürprizi
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
25.06.2025
saat ikonu 10:24
|
GÜNCELLEME:
25.06.2025
saat ikonu 10:24

Yaz aylarının gelmesiyle konserlerine başlayan Sinan Akçıl, Samsun Kültür Yolu Festivali'nin üçüncü gününde, Batı Park'ta on binlerce hayranıyla buluştu. Sahnesine Resul Dindar'ı davet eden Sinan Akçıl, hayranlarına İbrahim Tatlıses ve Ferdi Tayfur sürprizi de yaptı.

SAHNEDE İBRAHİM TATLISES VE FERDİ TAYFUR SÜRPRİZİ

Sinan Akçıl, sahneden İbrahim Tatlıses'i de görüntülü aradı ve birlikte "Haydi Söyle" şarkısını söylediler. Akçıl, bu yıl kaybettiğimiz ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'u da sahnesinde anarak, Tayfur'un 'Bana Sor' şarkısını alanı dolduran kalabalıkla beraber seslendirdi.

Sinan Akçıl'dan sahnede İbrahim Tatlıses ve Ferdi Tayfur sürprizi

Resul Dindar ile sahnedeki uyumları büyük beğeni toplarken, İbrahim Tatlıses ile yaptığı sürpriz düet izleyenleri mest etti. Sinan Akçıl Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası ise, "Bir defasında uçakta karşılaştık, yine tek başına, yanında kimse olmadan tam Ferdi 'Baba' olarak yolculuk yaptı... Mükemmel bir muhabbetimiz olmuştu... Bu Kandil gecesinde tüm dualar senin adına... Mekanın cennet olsun" demişti.

Sinan Akçıl'dan sahnede İbrahim Tatlıses ve Ferdi Tayfur sürprizi
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ETİKETLER
#müzik
#konser
#ibrahim tatlıses
#sinan akçıl
#ferdi tayfur
#Samsun Kültür Yolu Festivali
#Resul Dindar
#Magazin
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