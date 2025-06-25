Fulya Zenginer'den hayranlarını üzen haber! Aldığı kararı paylaştı

İki Aile, Doktorlar, Tövbeler Tövbesi ve Benim İçin Üzülme gibi yapımlarda rol alan Fulya Zenginer, uzun süredir ekranda herhangi bir projede yer almıyor. 2019 yılında Kuntay Evren ile evlenen Fulya Zenginer, 2022 yılında oğlu Milan'ı kucağına aldı. Oyunculuğu bırakan Zenginer, sosyal medya fenomeni olarak hayatına devam ediyor. Konserde görüntülenen oyuncu, hayranlarını üzen kararını paylaştı.

FULYA ZENGİNER OYUNCULUĞU BIRAKTI

İstanbul'dan taşınan Fulya Zenginer, geldiği konserde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Oyunculuğu bıraktığını belirten Fulya Zenginer, "Ben ekrana dönmüyorum. Milan ile çok güzel bir hayatım var ve bunu bozmak istemiyorum. İçimde oyunculuk ateşim de yok. Oğlumla eşimle sakin güzel bir yaşam sürüyorum." dedi. Ekrana ne olursa geri dönersiniz? sorusuna ise, "Dönmem. Ancak işte Milan bana diyecek ki "Anne bir şeyde oyna seni izleyeceğim" o zaman belki" notunu düştü.

Fulya Zenginer, İstanbul depremine video çekerken yakalanmış ve yaşadığı korkuyu takipleriyle paylaşmıştı. Geçtiğimiz günlerde de kaza geçiren Fulya Zenginer, Tam kazanın olduğu anda video çekmeye hazırlandığını söyleyerek, "az kalsın adım çıkacaktı" dedi.