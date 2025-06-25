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 | Dilek Ulusan

Fulya Zenginer'den hayranlarını üzen haber! Aldığı kararı paylaştı

Küçük Kadınlar dizisiyle şöhreti yakalayan Fulya Zenginer, uzun süredir ekranlarda yer almıyor. İstanbul'dan da taşınan Fulya Zenginer, oyunculuğu tamamen bıraktığını açıkladı.

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Fulya Zenginer'den hayranlarını üzen haber! Aldığı kararı paylaştı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
25.06.2025
saat ikonu 09:59
|
GÜNCELLEME:
25.06.2025
saat ikonu 10:17

İki Aile, Doktorlar, Tövbeler Tövbesi ve Benim İçin Üzülme gibi yapımlarda rol alan Fulya Zenginer, uzun süredir ekranda herhangi bir projede yer almıyor. 2019 yılında Kuntay Evren ile evlenen Fulya Zenginer, 2022 yılında oğlu Milan'ı kucağına aldı. Oyunculuğu bırakan Zenginer, sosyal medya fenomeni olarak hayatına devam ediyor. Konserde görüntülenen oyuncu, hayranlarını üzen kararını paylaştı.

FULYA ZENGİNER OYUNCULUĞU BIRAKTI

İstanbul'dan taşınan Fulya Zenginer, geldiği konserde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Oyunculuğu bıraktığını belirten Fulya Zenginer, "Ben ekrana dönmüyorum. Milan ile çok güzel bir hayatım var ve bunu bozmak istemiyorum. İçimde oyunculuk ateşim de yok. Oğlumla eşimle sakin güzel bir yaşam sürüyorum." dedi. Ekrana ne olursa geri dönersiniz? sorusuna ise, "Dönmem. Ancak işte Milan bana diyecek ki "Anne bir şeyde oyna seni izleyeceğim" o zaman belki" notunu düştü.

Fulya Zenginer'den hayranlarını üzen haber! Aldığı kararı paylaştı

Fulya Zenginer, İstanbul depremine video çekerken yakalanmış ve yaşadığı korkuyu takipleriyle paylaşmıştı. Geçtiğimiz günlerde de kaza geçiren Fulya Zenginer, Tam kazanın olduğu anda video çekmeye hazırlandığını söyleyerek, "az kalsın adım çıkacaktı" dedi.

Fulya Zenginer'den hayranlarını üzen haber! Aldığı kararı paylaştı

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Sıkça Sorulan Sorular

FULYA ZENGİNER KAÇ YAŞINDA?
21 Temmuz 1989 İstanbul doğumlu Fulya Zenginer, İlk uzun soluklu oyunculuk tecrübesini İki Aile dizisinde İclal Aydın'ın oynadığı Eda karakterinin oğlu Efe'nin kız arkadaşını oynayarak yaşadı.
ETİKETLER
#emeklilik
#aile
#oyunculuk
#sosyal-medya
#Fulya Zenginer
#İstanbul Depremi
#Magazin
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