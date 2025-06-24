MasterChef Jüri üyesi Mehmet Şef'in restoranındaki iki sarma fiyatı hayrete düşürdü

MasterChef yarışmasıyla popüler olan Mehmet Yalçınkaya'nın son zamanlarda restoranındaki fiyatlar gündem oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı Mehmet Şef'in restoranındaki iki sarmanın fiyatını paylaştı.

Mehmet Şef'in restoranına giden müşteriler, hem fiyatları hem porsiyonları içerik haline getirerek deneyimlerini paylaşıyor. MasterChef Mehmet Şef'in restoranına giden kullanıcı iki sarma fiyatını paylaşınca yorum yağmuruna tutuldu.

İKİ SARMANIN FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

MasterChef Türkiye'nin yeni sezonunun başlamasıyla televizyona geri dönen Mehmet Şef'in restoran fiyatları bu defa yaprak sarmayla viral oldu.

Sipariş ettiği tüm yemekleri fiyatıyla beraber paylaşan kullanıcıya özellikle vişneli yaprak sarmaya verdiği ücret gündem oldu. Vişneli yaprak sarmanın porsiyonu başlı başına tartışma konusu olurken sarmanın 550 TL olmasına ise yorum yağdı.