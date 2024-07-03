Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın doğum gününü kutladı! Herkes tek bir detaya takıldı

03 Temmuz 2024 09:23 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 09:29

Acun Ilıcalı 4 yıldır sevgili olduğu Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum gününü özel yaptırdığı pasta ile kutladı. Acun Ilıcalı'nın pastadan çok giydiği beyaz gömlek çok konuşuldu.

ACUN ILICALI, SEVGİLİSİ AYÇA ÇAĞLA'NIN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum gününü, "Nice mutlu yaşların olsun, gözlerin hep böyle gülsün.. Devamını biliyorsun zaten" notuyla paylaştı.

ACUN ILICALI'DAN BİR İLK

Sürekli siyah kıyafetler tercih eden Acun Ilıcalı, dün sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum gününe özel beyaz gömlek tercih etti. Ilıcalı'nın sosyal medyadan paylaştığı kareye, "İlk defa farklı bir gömlek", "Hayret beyaz gömlek giyinmiş", "Acun ve gömlek" gibi yorumlar yapıldı.