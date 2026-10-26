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Magazin
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 23:52
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 23:52

Acun Ilıcalı'dan Survivor Nisa açıklaması! "Dünyayla ilişkiyi kesti"

Bir dönem Survivor yarışmasında adından söz ettiren Nisa hakkında yıllar sonra konuşan Acun Ilıcalı'nın ifadeleri dikkat çekti. "Bizimle ilişkiyi kesti, dünyayla ilişkiyi kesti" sözlerinin ardından sosyal medyada oldukça konuşuldu.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Acun Ilıcalı'dan Survivor Nisa açıklaması!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 23:52
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 23:52

Ekranların sevilen programı 'da bir dönem yarışmacı olan Nisa hakkında konuştu. "Dünya ile ilişkisini kesti" sözleri ise kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

ACUN ILICALI'DAN NİSA AÇIKLAMASI

Katıldığı yayında Nisa hakkında "Nisa, ondan bir sonraki sene hiç ağlamadı. Bizimle ilişkiyi kesti, dünyayla ilişkiyi kesti. 

Acun Ilıcalı'dan Survivor Nisa açıklaması! "Dünyayla ilişkiyi kesti"

Dondu kaldı bir gün. Ceset gibi taşıdık, sinir sistemi kitlendi, ben bırakıyorum dedi. Telefon hakkı verdik git babanla konuş diye. Babası ikna etti yoksa ben resti çekmiştim" ifadelerini kullanan Ilıcalı dikkat çekti.

Acun Ilıcalı'dan Survivor Nisa açıklaması! "Dünyayla ilişkiyi kesti"

SURVİVOR NİSA YARIŞMADAN GİTMEK İÇİN AĞLAMIŞ

Nisa'nın "Beni bırakın, yalvarıyorum gideyim" sözlerini Cemal Can'a söylediğini öğrenen Acun Ilıcalı adeta ne yapacağını şaşırtmıştı. "Bizimle ilişkiyi kesti, dünyayla ilişkiyi kesti. Dondu kaldı bir gün" dedi.

Acun Ilıcalı'dan Survivor Nisa açıklaması! "Dünyayla ilişkiyi kesti"

"BİZ BURAYA HAPSOLDUK"

Pandemi dönemi yarışan Nisa'nın eve gitmek istemesi üzerine Ilıcalı, pandemi olduğu için ülkeye giriş çıkışların olmadığını belirtmiş. "Türkiye'ye de Dominik'e de giriş çıkış yok, 'Oğlum gidemezsin, biz burada hapsolduk' diye ikna ettim" sözleri ile ikna etmeye çalışmış.

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#survivor
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