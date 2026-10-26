Acun Ilıcalı'dan Survivor Nisa açıklaması! "Dünyayla ilişkiyi kesti"

Ekranların sevilen programı Survivor'da bir dönem yarışmacı olan Nisa hakkında Acun Ilıcalı konuştu. "Dünya ile ilişkisini kesti" sözleri ise kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

ACUN ILICALI'DAN NİSA AÇIKLAMASI

Katıldığı yayında Nisa hakkında "Nisa, ondan bir sonraki sene hiç ağlamadı. Bizimle ilişkiyi kesti, dünyayla ilişkiyi kesti.

Dondu kaldı bir gün. Ceset gibi taşıdık, sinir sistemi kitlendi, ben bırakıyorum dedi. Telefon hakkı verdik git babanla konuş diye. Babası ikna etti yoksa ben resti çekmiştim" ifadelerini kullanan Ilıcalı dikkat çekti.

SURVİVOR NİSA YARIŞMADAN GİTMEK İÇİN AĞLAMIŞ

Nisa'nın "Beni bırakın, yalvarıyorum gideyim" sözlerini Cemal Can'a söylediğini öğrenen Acun Ilıcalı adeta ne yapacağını şaşırtmıştı. "Bizimle ilişkiyi kesti, dünyayla ilişkiyi kesti. Dondu kaldı bir gün" dedi.

"BİZ BURAYA HAPSOLDUK"

Pandemi dönemi yarışan Nisa'nın eve gitmek istemesi üzerine Ilıcalı, pandemi olduğu için ülkeye giriş çıkışların olmadığını belirtmiş. "Türkiye'ye de Dominik'e de giriş çıkış yok, 'Oğlum gidemezsin, biz burada hapsolduk' diye ikna ettim" sözleri ile ikna etmeye çalışmış.