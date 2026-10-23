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Magazin
Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 21:30
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 21:30

210 bin kişi izliyordu! Ayça Çağla Altunkaya’dan Acun Ilıcalı’ya dikkat çeken yorum

Ayça Çağla Altunkaya, eşi Acun Ilıcalı’nın 210 bin kişinin izlediği canlı yayınına yaptığı yorumla gündeme geldi. Ilıcalı’nın yayını sırasında eşinden gelen yorum, izleyicilerin dikkatini çekerken sosyal medyada gündem oldu. Acun Ilıcalı’nın canlı yayınını takip eden binlerce kişi, Ayça Çağla Altunkaya’nın paylaşımına ilgi gösterdi. İşte dikkat çeken o anın ayrıntıları.

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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210 bin kişi izliyordu! Ayça Çağla Altunkaya’dan Acun Ilıcalı’ya dikkat çeken yorum
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 21:30
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 21:30

Ayça Çağla Altunkaya ve , bu kez sırasında yaşanan bir gelişmeyle gündeme geldi. Acun Ilıcalı’nın 210 bin kişinin izlediği canlı yayınına eşi Ayça Çağla Altunkaya’nın yorum yapması dikkat çekti. Yayını takip eden izleyicilerin fark ettiği bu an, sosyal medyada konuşulmaya başladı. Özellikle Altunkaya’nın eşinin yayınına katılması, ünlü çiftin takipçilerinin ilgisini çekti. Canlı yayında yaşanan bu küçük ama dikkat çekici gelişme, kısa sürede merak uyandırdı. İşte 210 bin kişinin izlediği yayında gündeme gelen o detay.

ACUN ILICALI’NIN CANLI YAYININDA EŞ SÜRPRİZİ!

Özel hayatıyla zaman zaman gündeme gelen Acun Ilıcalı, bu kez eşi Ayça Çağla Altunkaya’nın canlı yayın sırasında yaptığı yorumla konuşuldu. Çok sayıda kişinin izlediği yayında Altunkaya’nın yorumunun görülmesi, izleyicilerin ilgisini çekti.

210 bin kişi izliyordu! Ayça Çağla Altunkaya’dan Acun Ilıcalı’ya dikkat çeken yorum

Acun Ilıcalı’nın 210 bin kişinin izlediği canlı yayında yaşanan bir gelişme gündem oldu. Ilıcalı’nın eşi Ayça Çağla Altunkaya, ünlü televizyoncunun canlı yayınına yaptığı yorumla dikkat çekti. Yayını takip edenlerin fark ettiği bu sürpriz, sosyal medyada da merak uyandırdı.

“ WHATSAPP’INA BİR ŞEY YAZDIM”

Acun Ilıcalı’nın canlı yayınında eşi Ayça Çağla Altunkaya’nın yaptığı yorum dikkat çekti. Ilıcalı’nın 210 bin kişi tarafından izlenen canlı yayını sırasında Altunkaya’nın “’ına bir şey yazdım” mesajı, yayını takip edenlerin gözünden kaçmadı. 

210 bin kişi izliyordu! Ayça Çağla Altunkaya’dan Acun Ilıcalı’ya dikkat çeken yorum

Ünlü çiftin bu anı izleyiciler arasında merak uyandırırken, canlı yayında görülen bir başka yorum da gündeme geldi. Ünlü oyuncu ’ın “Hahaha adamım Nisa” şeklindeki yorumu da izleyicilerin dikkatini çekti.

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#whatsapp
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#canlı yayın
#Ayça Çağla Altunkaya
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