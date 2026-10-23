Acun Ilıcalı'nın eşi Ayça Çağla Ilıcalı'dan 90 milyon TL'lik araçta paylaşım

Özel hayatlarını çoğunlukla gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerinin karşısına çıkıyor. Son paylaşımda ise Ayça Çağla Altunkaya'nın neşeli halleri ve eşi Acun Ilıcalı ile geçirdiği keyifli dakikalar öne çıktı.

ACUN ILICALI İLE AYÇA ÇAĞLA AL TUNKAYA'NIN EĞLENCELİ ANLARI DİKKAT ÇEKTİ

Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya, ilişkileri ve birlikte katıldıkları etkinliklerle magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Sosyal medya hesaplarından zaman zaman ortak anlarını paylaşan çift, bu kez araç içerisinde çektikleri görüntülerle gündeme geldi.

Ayça Çağla Altunkaya'nın yayımladığı görüntülerde, eşinin yanında şarkıya eşlik ettiği ve keyifli vakit geçirdiği görüldü. Doğal tavırlarıyla dikkat çeken Altunkaya'nın paylaşımı, çiftin günlük yaşamlarından bir kesiti takipçileriyle buluşturdu.

Özellikle ünlü çiftin birlikte eğlendiği anlar, sosyal medyada ilgi gören paylaşımlar arasına girdi. Magazin dünyasının yakından takip ettiği ikilinin bu görüntüleri, takipçilerinin de dikkatini çekti.

90 MİLYON TL'LİK ARAÇTAN PAYLAŞIM

Paylaşımın en çok konuşulan ayrıntılarından biri ise görüntülerin çekildiği aracın değeri oldu. Değerinin 90 milyon TL olduğu belirtilen araçta eşiyle birlikte vakit geçiren Ayça Çağla Altunkaya, şarkıya eşlik ettiği anları sosyal medya hesabından yayımladı.

Lüks araçta çekilen görüntülerde Altunkaya'nın müziğin ritmine eşlik ederek eğlendiği görüldü. Çiftin keyifli anlarını yansıtan paylaşım, aracın yüksek değerinin de gündeme gelmesiyle daha fazla ilgi çekti.

Magazin dünyasında ünlü isimlerin otomobil tercihleri ve lüks yaşamlarına ilişkin ayrıntılar zaman zaman gündem olurken, bu kez Acun Ilıcalı ile eşinin araç içindeki eğlenceli görüntüleri öne çıktı. Paylaşımın ardından aracın fiyatı da merak edilen konular arasında yer aldı.

2024 YILINDA EVLENMİŞLERDİ

Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya, 4 Eylül 2024 tarihinde nikâh masasına oturmuştu. Yakın çevrelerinin katıldığı törenle evlenen çift, ilişkilerini evlilikle taçlandırmıştı.

Özel yaşamlarını mümkün olduğunca gözlerden uzak sürdürmeyi tercih eden ikili, buna rağmen zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Birlikte katıldıkları organizasyonlar ve paylaştıkları fotoğraflar, magazin takipçilerinin ilgisini çekiyor.

Acun Ilıcalı'nın televizyon dünyasındaki yoğun temposuna karşın çift, birlikte geçirdikleri anları sosyal medya aracılığıyla takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmiyor. Ayça Çağla Altunkaya'nın son paylaşımı da ikilinin günlük yaşamından eğlenceli bir kesit sunması bakımından dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ayça Çağla Altunkaya'nın araç içerisindeki paylaşımı, hem çiftin samimi görüntüleri hem de 90 milyon TL olduğu belirtilen aracın değeri nedeniyle konuşuldu. Şarkıya eşlik ettiği anları takipçileriyle paylaşan Altunkaya, eşiyle geçirdiği keyifli dakikaları sosyal medya hesabından gösterdi.

