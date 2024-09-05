Acun Ilıcalı'nın düğününde Arda Turan'ın zor anları! Harçlık vererek kurtuldu

05 Eylül 2024 09:22 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 09:23

Dün akşam pek çok ünlü ismin katılımıyla gerçekleşen Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya'nın düğüne Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan Turan da katıldı. Yoğun ilgiyle karşılaşan Arda Turan, çareyi harçlık vermekte buldu.

Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya, Esma Sultan Yalısı'nda dün akşam evlendi. Geceye eşi Aslıhan Doğan Turan ile katılan Arda Turan, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşınca ne yapacağını bilemedi. ARDA TURAN, YOĞUN İLGİDEN HARÇLIKLA KURTULDU Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın düğününden erken ayrılan Arda Turan, gösterilen ilgiden dolayı zor anlar yaşadı. Eşi Aslıhan Doğan Turan ile aracına binmeye çalışan Arda Turan, aracının önünü kesen sevenlerine harçlık vererek kurtuldu. Yoğun ilgiye teşekkür eden Arda Turan, eşinin yürümekte zorlandığını görünce kısa süreli olsa da gerildi. İlgili Haberler Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın düğünü öncesi ne yaptığı belli oldu Mourinho Acun Ilıcalı'nın düğününde "Param yok" çıkışıyla dikkat çekti