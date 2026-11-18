Banu Ilıcalı'nın ikinc kez anne olması ile 2 torun sahibi olan Acun Ilıcalı'dan torunu için duygulandıran paylaşım geldi. Doğum gününü kutlayan paylaşım beğeni yağmuruna tutuldu.

ACIN ILICALI'NIN TORUNU 1 YAŞINDA!

Banu llıcalı, 2016 yılında Efe Ceyhun ile nikah masasına oturmuştu. Torunu Ela'nın 1. yaş doğum gününü kutlayan Acun Ilıcalı'nın paylaşımı da dikkat çekti. Sevilen isim "Ela'mız ilk yaşını bitirmiştir. Hayırlı uğurlu olsun" notu ile paylaşım yaptı.

ACUN ILICALI'NIN İKİNCİ TORUN MUTLULUĞU

Banu Ilıcalı'nın ikinci çocuğu olan Ela, 1 yaşına girdi. Mutlu aile pozları ile sosyal medyada ilgi çeken ailenin mutlu günü ise dikkat çekti. Acun Ilıcalı, "Ela'mız ilk yaşını bitirmiştir. Hayırlı uğurlu olsun" notu ile torununun doğum gününü kutladı.

AYÇA ÇAĞLA'NIN HAMİLELİĞİ İDDİALARINA FOTOĞRAFLI CEVAP

Son günlerde Acun Çağla Ilıcalı çiftinin gözlerden uzak olması hayranlarının hamilelik iddialarını ortaya çıkartmıştı. Sosyal medyada yer alan iddialar hakkında açıklama gelmezken, Ilıcalı paylaştığı toplu fotoğraf ile cevap verdi. Mutlu aile pozu ise beğeni topladı.