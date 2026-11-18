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İstanbul
Banu Ilıcalı'nın ikinc kez anne olması ile 2 torun sahibi olan Acun Ilıcalı'dan torunu için duygulandıran paylaşım geldi. Doğum gününü kutlayan paylaşım beğeni yağmuruna tutuldu.
Banu llıcalı, 2016 yılında Efe Ceyhun ile nikah masasına oturmuştu. Torunu Ela'nın 1. yaş doğum gününü kutlayan Acun Ilıcalı'nın paylaşımı da dikkat çekti. Sevilen isim "Ela'mız ilk yaşını bitirmiştir. Hayırlı uğurlu olsun" notu ile paylaşım yaptı.
Banu Ilıcalı'nın ikinci çocuğu olan Ela, 1 yaşına girdi. Mutlu aile pozları ile sosyal medyada ilgi çeken ailenin mutlu günü ise dikkat çekti. Acun Ilıcalı, "Ela'mız ilk yaşını bitirmiştir. Hayırlı uğurlu olsun" notu ile torununun doğum gününü kutladı.
Son günlerde Acun Çağla Ilıcalı çiftinin gözlerden uzak olması hayranlarının hamilelik iddialarını ortaya çıkartmıştı. Sosyal medyada yer alan iddialar hakkında açıklama gelmezken, Ilıcalı paylaştığı toplu fotoğraf ile cevap verdi. Mutlu aile pozu ise beğeni topladı.