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Magazin
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 20:49
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 20:54

Acun Ilıcalı'nın yüreğini ağzına getiren kaza! Araç ters döndü

Acun Ilıcalı'nın bugün yaşanan trafik kazası sonrasında yüreği ağzına geldi. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Premier Lig ekibi Hull City’de korkutan bir trafik kazası sonrasında son durum da merak edildi.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Acun Ilıcalı'nın yüreğini ağzına getiren kaza! Araç ters döndü
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 20:49
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 20:54

'nın yüreğinin ağzına geldi son dakika gündemine yerleşti. Yaşanan trafik kazası gündeme gelirken aracın ters döndüğü bilgisi de endişelendirdi.

HABERİN ÖZETİ

Acun Ilıcalı'nın yüreğini ağzına getiren kaza! Araç ters döndü

Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin orta saha oyuncusu Lucas Gourna-Douath, antrenman tesisleri yakınlarında bir trafik kazası geçirdi.
Hull City'nin 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Lucas Gourna-Douath kaza yaptı.
Araç kontrolden çıkarak devrildi.
Fransız futbolcu kazayı yara almadan atlattı.
Oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.

ACUN ILICALI'NIN YÜREĞİNİ AĞZINA GETİREN KAZA

'nin 23 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Lucas Gourna-Douath, antrenman tesislerinin yakınlarında aracıyla kaza yaptı. 

Acun Ilıcalı'nın yüreğini ağzına getiren kaza! Araç ters döndü

Araç kontrolden çıkarken devrildiği anlar korkuttu. Fransız futbolcu, kazayı yara almadan atlatırken sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

ACUN ILICALI'NIN TAKIMININ OYUNCUSU TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City takımının oyuncusu 23 yaşındaki Lucas Gourna-Douath, antrenman tesislerinin yakınında trafik kazası geçirdi. Sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi de paylaşıldı.

Acun Ilıcalı'nın yüreğini ağzına getiren kaza! Araç ters döndü

AYNI YOLDA İKİNCİ KAZA

Aynı mevkiide daha önce Sorba Thomas da trafik kazası geçirmişti. 11 Eylül 2026 tarihinde yaşanan trafik kazasında sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedip ters takla atmıştı.

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#acun ılıcalı
#Trafik Kazası
#Hull City
#Lucas Gourna Douath
#Sorba Thomas
#Magazin
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