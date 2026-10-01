Acun Ilıcalı'nın yüreğini ağzına getiren kaza! Araç ters döndü

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İstanbul
Acun Ilıcalı'nın yüreğinin ağzına geldi trafik kazası son dakika gündemine yerleşti. Yaşanan trafik kazası gündeme gelirken aracın ters döndüğü bilgisi de endişelendirdi.
Hull City'nin 23 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Lucas Gourna-Douath, antrenman tesislerinin yakınlarında aracıyla kaza yaptı.
Araç kontrolden çıkarken devrildiği anlar korkuttu. Fransız futbolcu, kazayı yara almadan atlatırken sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City takımının oyuncusu 23 yaşındaki Lucas Gourna-Douath, antrenman tesislerinin yakınında trafik kazası geçirdi. Sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi de paylaşıldı.
Aynı mevkiide daha önce Sorba Thomas da trafik kazası geçirmişti. 11 Eylül 2026 tarihinde yaşanan trafik kazasında sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedip ters takla atmıştı.