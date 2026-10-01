Acun Ilıcalı'nın yüreğinin ağzına geldi trafik kazası son dakika gündemine yerleşti. Yaşanan trafik kazası gündeme gelirken aracın ters döndüğü bilgisi de endişelendirdi.

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HABERİN ÖZETİ Acun Ilıcalı'nın yüreğini ağzına getiren kaza! Araç ters döndü Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin orta saha oyuncusu Lucas Gourna-Douath, antrenman tesisleri yakınlarında bir trafik kazası geçirdi. Hull City'nin 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Lucas Gourna-Douath kaza yaptı. Araç kontrolden çıkarak devrildi. Fransız futbolcu kazayı yara almadan atlattı. Oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

ACUN ILICALI'NIN YÜREĞİNİ AĞZINA GETİREN KAZA

Hull City'nin 23 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Lucas Gourna-Douath, antrenman tesislerinin yakınlarında aracıyla kaza yaptı.

Araç kontrolden çıkarken devrildiği anlar korkuttu. Fransız futbolcu, kazayı yara almadan atlatırken sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

ACUN ILICALI'NIN TAKIMININ OYUNCUSU TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City takımının oyuncusu 23 yaşındaki Lucas Gourna-Douath, antrenman tesislerinin yakınında trafik kazası geçirdi. Sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi de paylaşıldı.

AYNI YOLDA İKİNCİ KAZA

Aynı mevkiide daha önce Sorba Thomas da trafik kazası geçirmişti. 11 Eylül 2026 tarihinde yaşanan trafik kazasında sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedip ters takla atmıştı.