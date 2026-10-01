Şanlıurfalı kadınların yaptığı lahmacun tarifini öğrendim! Kimsenin bilmediği o yöntem

Şanlıurfa mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri hiç şüphesiz lahmacun oluyor. Benim de son zamanlarda büyük bir merakla araştırdığım tarifler arasında Urfa usulü lahmacun yer alıyor. Siz de benim gibi Urfa usulü lahmacun tarifi denemek istiyorsanız, Şanlıurfalı kadınlardan öğrendiğim ve bizzat deneyimlediğim bu yönteme kesinlikle şans vermelisiniz. İncecik hamuru, bol harcı ve taş fırından çıkmış lezzetiyle sofraların sevilen lezzeti Urfa usulü lahmacunu denemenin tam zamanı! Urfa usulü kimsenin bilmediği lahmacun tarifini sizlere adım adım açıklıyorum. Şanlıurfalı kadınların kullandığı yöntemle lahmacun hem daha lezzetli hem de daha çıtır oluyor. Peki, Şanlıurfalı kadınların yaptığı lahmacun tarifi ne? Şanlıurfalı kadınların sır gibi sakladığı lahmacun yöntemi ne? Şanlıurfalı kadınların yaptığı lahmacun tarifini sizlerle paylaşıyorum. İşte kimsenin bilmediği lahmacun yapma yöntemi...

ŞANLIURFALI KADINLARIN YAPTIĞI LAHMACUN TARİFİNİ ÖĞRENDİM!

Şanlıurfalı kadınların yaptığı lahmacun tarifini öğrendiğim yöntemlerle sizlere açıklıyorum. Siz de benim gibi yöresel lezzetlere sofranızda yer vermeyi seviyorsanız, sizin için araştırdığım ve bizzat Şanlıurfalı komşularımdan öğrendiğim bu lahmacun tarifini kesinlikle denemelisiniz. Şanlıurfa mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan lahmacunu püf noktalarıyla anlatıyorum.

Siz de evde yaptığınız lahmacunun hem daha lezzetli hem de daha çıtır olmasını istiyorsanız, Şanlıurfalı kadınların kullandığı bu yöntem ve tarifi uygulamalısınız. İncecik hamuru, bol harcı ve taş fırından çıkmış lezzetiyle sofraların sevilen lezzeti Urfa usulü lahmacunu denemenin tam zamanı! Peki, Şanlıurfalı kadınların yaptığı lahmacun tarifi ne? İşte Şanlıurfalı kadınların yaptığı lahmacun tarifi...

İç harcı için malzemeler;

500 gram koyun kıyma

100 gram kuyruk yağı (kıyma şeklinde çekilmiş)

5-6 tane soğan

1 demet maydanoz

3 yemek kaşığı domates salçası(tepeleme)

1 yemek kaşığı biber salçası(tepeleme)

3 yemek kaşığı isot

1 çay kaşığı karabiber

3 çay kaşığı tuz

Hamuru için malzemeler;

4 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

1,5 su bardağı ılık su

Hazırlanışı;

Lahmacununuzun iç harcını hazırlamadan önce hamurunu hazırlayın.

Hamuru için un, tuz ve suyu bir araya getirerek yoğurun.

Hamurunuzun dinlenirken, soğanlarınızı çok küçük bir şekilde doğrayın.

Dilerseniz bu noktada rondodan geçirebilirsiniz. Fakat acımsı olmasın diye süzgeçte yıkayıp süzebilirsiniz.

Sonrasında maydanozu da ufak ufak doğrayın.

Diğer malzemeleri birleştirin ve karıştırın.

Yoğurduğunuz hamurdan küçük bezeler elde ederek eşit parçalara bölün.

Eşit parçalara böldüğünüz hamuru açıp üzerine harcı ekleyin.

Hazırladığınız lahmacunu en yüksek ayar ve fan modunda alt rafta yer alacak şekilde kızarana kadar pişirin.

Afiyet, şifa olsun!

URFA USULÜ LAHMACUNUN PÜF NOKTALARI!

Şanlıurfalı komşularımdan öğrendiğim lahmacun tarifinin belli başlı püf noktaları bulunuyor. Evde doğru yöntemlerle ve püf noktalarıyla hazırlanan lahmacun restoranlardakini aratmıyor. Bu noktada Şanlıurfalı kadınların kullandığı yöntemler, lahmacunun hem daha lezzetli hem de daha çıtır olmasına yardımcı oluyor.

Şanlıurfalı kadınların evde yaptıkları lahmacunda en dikkat ettikleri noktalardan biri hamurun kalınlığı oluyor. Hamurun bir süre dinlendirilmesi büyük önem taşırken, lahmacunun fazla kalın olması pişirme sırasında hamurun ekmek kıvamına gelmesine neden olabiliyor. İşte bu yüzden hamurun olabildiğince ince açılması gerekiyor. Mayasız elde edilen hamur dinlenerek kendine gelir.

Şanlıurfa usulü lahmacun yapımında hamuru kadar iç harcıda büyük önem taşıyor. Urfa usulü lahmacunun en belirgin özelliklerinden biri iç harcına domates eklenmemesi ve rengini isottan almasıdır. Bu noktada damak zevkine göre isot miktarı artırılır. Aynı zamanda Urfa usulü lahmacun harcına sarımsak konulmaz. Harcın oldukça ince olması da büyük önem taşır.