Gözleme yapacaklar dikkat! Erzurumlu teyzelerin yıllardır kullandığı yöntem

Kahvaltı sofralarının ve çay saatlerinin vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan gözlemeyi Erzurumlu teyzelerin yıllardır kullandığı yöntemle sizlere açıklıyorum. Siz de benim gibi gözleme yapmayı çok seviyorsanız, sizin için Erzurumlu teyzelerden öğrendiğim bu yönteme kesinlikle bir şans vermelisiniz. Evde gözleme yaparken en dikkat edilmesi gereken noktaların başında hamurun kıvamı ve gözlemenin pişerken sertleşmemesi geliyor. Erzurumlu teyzelerin yıllardır uyguladığı basit yöntem ise gözlemelerin daha yumuşak ve lezzetli olmasını sağlıyor. Peki, Erzurumlu teyzelerin gözleme yaparken yıllardır kullandığı yöntem ne? Gözleme yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktaları neler? İşte Erzurumlu teyzelerin yıllardır uyguladığı gözleme yöntemi...

ERZURUMLU TEYZELERİN GÖZLEME YAPARKEN YILLARDIR KULLANDIKLARI YÖNTEM!

Erzurumlu teyzelerin gözleme yaparken yıllardır kullandıkları yöntemi sizlerle paylaşıyorum. Benim de yapmaktan büyük keyif aldığım gözlemenin püf noktalarını Erzurumlu teyzelerden öğrendiğim yöntemlerle sizlere adım adım açıklıyorum. Siz de gözleme yaparken hangi püf noktalara dikkat etmeniz gerektiğini bilmiyorsanız, sizin için araştırdığım ve bizzat deneyimlediğim bu Erzurum usulü gözleme yöntemini kesinlikle denemelisiniz.

Özellikle kahvaltı sofralarının ve çay saatlerinin vazgeçilmezi olan gözlemenin bir takım püf noktaları bulunuyor. Benim de son zamanlarda en merak ettiğim konular arasında yer alan gözlemenin yapılışı hakkında Erzurumlu teyzelerin yıllardır kullandıkları bir yöntem bulunuyor. Evde yaptığınız gözlemenin tadı dışardaki gibi olsun istiyorsanız, Erzurumlu teyzelerden öğrendiğim bu yöntemleri tarifinizde mutlaka denemelisiniz. Gözleme yaparken en çok zorlanılan konular arasında hamurun kıvamı ve pişirme sırasındaki sertleşme bulunuyor.

Erzurumlu teyzelerin yıllardır uyguladığı basit yöntemler ise gözlemelerin daha yumuşak ve lezzetli olmasını sağlıyor. Özellikle bu noktada hamurun doğru hazırlanması gözlemenin lezzetini doğrudan etkiliyor. Erzurumlu teyzelerin geleneksel yöntemlerinden biri de hamuru yoğurduktan sonra hemen açmak yerine bir süre dinlendirmek oluyor. Peki, Erzurumlu teyzelerin gözleme yaparken yıllardır kullandığı yöntem ne? İşte Erzurumlu teyzelerin yıllardır uyguladığı gözleme yöntemi...

Gözleme hamurunu hemen açmayın:

Un, su ve tuz ile hazırladığınız gözleme hamurunun pürüzsüz bir kıvam alması gerekiyor. Erzurumlu teyzeler hamuru hazırlandıktan sonra bir süre üzerini kapatarak dinlendiriyor. Bu yöntem hem hamuru açma aşamasında büyük kolaylık sağlıyor hem de lezzetini üst seviyeye çıkarıyor. İşte bu yüzden Erzurumlu teyzeler gözleme yaparken hazırladıkları hamuru hemen açmak yerine bir süre dinlendiriyor. Aynı zamanda dinlenen hamur, daha rahat açıldığı için yırtılma ihtimali de en aza iniyor.

Hamuru açarken fazla un kullanmayın:

Erzurumlu teyzelerin mutfaklarında gözleme yapılırken hamurun fazla unlanmamasına da dikkat ediliyor. Fazla un, pişirme sırasında gözlemenin yüzeyinin kurumasına ve sertleşmesine neden oluyor. Bu noktada hamuru açarken kontrollü bir şekilde un kullanılması, daha ince ve esnek bir hamur elde etmenizi sağlıyor. Aynı zamanda iç harç da hamurun üzerine çok kalın olmayacak şekilde yayıldığında gözleme daha dengeli pişerek lezzetli bir tat alıyor.

Pişirme derecesine dikkat edin:

Özellikle gözlemenizi tavada yapacaksanız, tavanın iyice ısınmasını bekleyin. Fakat yüksek ateş kullanmak yerine orta ateşte kontrollü bir şekilde pişirin. Erzurumlu teyzelerin gözleme yaparken uyguladıkları yöntemlerden biri de pişirme derecesine dikkat etmek. Bu noktada gözlemenizin dışının fazla kızarıp içinin hamur kalmamasına dikkat etmelisiniz. Pişen gözlemelerin üzerine çok az tereyağı sürmek ise lezzetini hem artıracak hem de yumuşak bir kıvam almasını sağlayacaktır.

Bu noktada gözleme yaparken sırrın sadece malzemelerde değil, hazırlama tekniğinde saklı olduğunu da öğrendim. Hamuru dinlendirmek, fazla un kullanmamak ve pişen gözlemeleri bekletmeden kapatmanın gözleme hazırlarken kesinlikle dikkat edilmesi gereken konular arasında yer aldığını fark ettim. Siz de evde hazırladığınız gözlemelerin daha yumuşak ve lezzetli olmasını istiyorsanız, bu pratik ama önemli yöntemleri uygulamalısınız.

ERZURUM USULÜ GÖZLEME TARİFİ!

Erzurumlu teyzelerin kendi yörelerine ait patile (gözleme) tarifinin de ne olduğunu araştırmadan geçemedim. Erzurum usulü gözleme tarifini sizlerle de paylaşmak istedim:

Malzemeler;

1,5 kilo un

1 paket yaş maya ya da 1 paket instant kuru maya

1 dolu tatlı kaşığı tuz

Gerektiği kadar ılık su

İç harcı için;

Bir büyük kase lor peynir

2-3 adet kuru soğan

Üzeri için;

Tereyağı

1 çay kaşığı pulbiber

Hazırlanışı;