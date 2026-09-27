Erzurum'un yöresel pastası! Çay demlenene kadar hazır

Erzurum mutfağı denildiğinde ilk olarak akla cağ kebabı, kete ya da ayran aşı gibi birbirinden güzel lezzetler gelse de yörede çay sofralarının yıldızı olan o tarifi sizlerle paylaşıyorum. Yöresel lezzetleriyle gastronomi alanında büyük bir öneme sahip olan Erzurum mutfağında çayın yanına yakışan pratik tatlı ve pastalar da bulunuyor. Özellikle kısa sürede hazırlanabilen bu yöresel lezzetler, sadece Erzurumlular tarafından değil, ülkenin birçok noktasında deneniyor. Siz de benim gibi yöresel lezzetleri denemeye açıksanız, sizin için araştırdığım ve bizzat komşumdan öğrendiğim Erzurum pastası tarifini mutlaka denemelisiniz. Az malzemeyle yapılan bu tatlıyı çay demlenene kadar hazırlayabilirsiniz. Peki, Erzurum'un yöresel pastası nasıl yapılır? Erzurum'un yöresel pastasının püf noktaları neler? Benim de son zamanlarda büyük bir ilgiyle araştırdığım Erzurum pastasının tarifini sizlerle paylaşıyorum. İşte Erzurum'un yöresel pastasına dair merak edilenler...

ERZURUM'UN YÖRESEL PASTASI!

Erzurum'un yöresel pastasının tarifini sizlerle paylaşıyorum. Siz de benim gibi yöresel lezzetleri denemeye bayılıyorsanız, bu tatlı tarifi tam size göre! Benim de son zamanlarda en çok merak ettiğim yöresel lezzetler arasında yer alan Erzurum pastasının detaylarını Erzurumlu komşumdan öğrendiğim tarifle sizlere adım adım açıklıyorum. Erzurum mutfağının ev yapımı lezzetlerini seviyorsanız, bu pratik pasta tarifine kesinlikle bir şans vermelisiniz.

Çay saatlerinizde farklı bir alternatif arıyorsanız, Erzurum pastası tam size göre! Pasta dediğime bakmayın, yumuşak dokusu ve çayın yanına bıraktığı hoş tat sayesinde anne kurabiyesi tadında bu lezzet, deneyenleri kendine hayran bırakıyor. Siz de Erzurum mutfağında özellikle çay sofralarında büyük bir yer edinen Erzurum pastasını denemek istiyorsanız, komşumdan öğrendiğim bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Yumuşacık, mis kokulu lezzetiyle çay sofralarınızın yıldızı olacak Erzurum pastasının tarifini sizlerle paylaşıyorum.

Erzurum mutfağı denildiğinde genellikle akla ilk olarak cağ kebabı, kete, ayran aşı gibi birbirinden özel lezzetler gelse de yöre mutfağında çayın yanına yakışan pratik tatlı ve pastalar da bulunuyor. Özellikle kısa sürede hazırlanabilen bu yöresel lezzetler, ani gelen misafirler için de büyük bir kurtarıcı oluyor. Az malzemeyle hazırlanması ve çayın demlenme süresinde sofraya çıkarılabilmesiyle dikkat çeken Erzurum'un yöresel pastasının nasıl yapıldığını sizlere adım adım anlatıyorum. İşte çay demlenene kadar hazırlayabileceğiniz, Erzurum'un yöresel pastası tarifi...

ERZURUM USULÜ YÖRESEL PASTA TARİFİ!

Evde kolayca hazırlanabilen Erzurum'un yöresel pasta tarifini araştırdığım ve deneyimlediğim yöntemlerle sizlere anlatıyorum. Mutfakta uzun uzun vakit geçirmek istemeyenlerin tercih edebileceği lezzetlerden biri olan Erzurum usulü yöresel pasta tarifine bayılacaksınız. Yumuşak dokusu ve çayın yanında bıraktığı hoş tat sayesinde anne kurabiyesini aratmayan bu pasta özellikle kahvaltı ve beş çaylarının yıldızı oluyor.

Çay saatlerinde farklı bir alternatif arayanların kesinlikle denemesi gereken bu tarif, malzemelerin kolay bulunması ve hazırlık aşamasının fazla sürmemesinden dolayı hemen hazırlanabiliyor. Zengin mutfak kültürü sadece ana yemeklerle sınırlı kalmayan Erzurum'un yöresel pastasının tarifini sizlere veriyorum. İşte çay demlenene kadar hazırlayabileceğiniz, Erzurum'un yöresel pastası tarifi...

Malzemeler;

5 adet yumurta (3’ü hamura, 2’sinin beyazı hamura – sarısı üzeri için)

1 su bardağı toz şeker

100 g tereyağı (eritilmiş ve ılınmış)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı yoğurt

2 paket kabartma tozu

Yarım çay kaşığı karbonat

Aldığı kadar un (ele yapışmayan yumuşak hamur olacak)

Üzeri için;

Yumurta sarısı

Ceviz ya da fındık

Hazırlanışı;

Tereyağını eritip ılınması için kenara alın.

Yumurtaların 3 tanesini ve kalan 2 yumurtanın beyazını bir kaba alın, şekeri ekleyip iyice çırpın.

Ilınmış tereyağını, sıvı yağı ve yoğurdu ekleyip tekrar karıştırın.

Üzerine kabartma tozu, karbonat ve unu ekleyin. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurun.

Hamurdan büyük parçalar koparıp yuvarlayın ve tepsiye dizin.

Üzerine ayırdığınız yumurta sarısını sürün.

180°C fırında altı üstü nar gibi kızarana kadar pişirin.

Afiyet, şifa olsun.

Püf noktası: Un miktarını mutlaka kontrollü ayarlayın. Bu pastanın güzel ve yumuşak olması için hamurun sertleşmemesi önemli.