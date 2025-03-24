Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Adile Naşit'in yeğeni Necip Naşit Özcan'ın sağlık durumu hakkında yeni gelişme: Bilinci bulanık

Usta oyuncu Adile Naşit'in yeğeni Necip Naşit Özcan geçirdiği beyin kanaması sonrası entübe edilmişti. Necip Naşit Özcan'ın son sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada, "Beyin kanaması hasarlara yol açtı" ifadeleri kullanıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Adile Naşit'in yeğeni Necip Naşit Özcan'ın sağlık durumu hakkında yeni gelişme: Bilinci bulanık
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
24.03.2025
saat ikonu 11:53
|
GÜNCELLEME:
24.03.2025
saat ikonu 12:00

Ünlü tiyatro sanatçısı Naşit Özcan geçirdiği beyin kanaması sonrası hastaneye kaldırıldı. Tedavisi devam eden tiyatro sanatçısı Naşit Özcan'ın sağlık durumu hakkında açıklama geldi.

"BİLİNCİ BULANIK"

Tedavisi hastanede devam eden Necip Naşit Özcan'ın sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Merhaba herkese... Naşit'in durumuyla ilgili güzel şeyler yazmak isterdim ama maalesef geçirdiği beyin kanaması ağır ve kalıcı hasarlara yol açtı. Israrla ve elbette haklı olarak detay öğrenmek isteyen sevgili dostları için yapıyorum bu paylaşımı. Hâlâ yoğun bakımda. Solunum cihazına bağlı, bilinci bulanık. Bu şekilde bir haftadır stabil. Buradan verebileceğim bilgi bu kadar anlayışınıza sığınıyorum." ifadeleri kullanıldı.

NECİP NAŞİT ÖZCAN KİMDİR?

Necip Naşit Özcan, Türk tiyatro oyuncusu, yönetmeni ve seslendirme sanatçısıdır. 1957'de İstanbul'da doğan Özcan, Tuluat Ustası Naşit Bey'in torunu ve tiyatrocu Selim Naşit Özcan ile Rum Sotiriya Hanım'ın oğludur.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tarık Akan'ın hayat arkadaşı Acun Günay hayatını kaybetti

Sıkça Sorulan Sorular

NECİP NAŞİT ÖZCAN DİZİLERİ NELERDİR?
İz Peşinde, Derin Sular, Şaban Askerde, Aile Saadeti, Kurtlar Vadisi Pusu, Sen Anlat Karadeniz, Mucize Doktor ve Yargı gibi yapımlarda rol aldı.
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.