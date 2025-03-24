Adile Naşit'in yeğeni Necip Naşit Özcan'ın sağlık durumu hakkında yeni gelişme: Bilinci bulanık

Ünlü tiyatro sanatçısı Naşit Özcan geçirdiği beyin kanaması sonrası hastaneye kaldırıldı. Tedavisi devam eden tiyatro sanatçısı Naşit Özcan'ın sağlık durumu hakkında açıklama geldi.

"BİLİNCİ BULANIK"

Tedavisi hastanede devam eden Necip Naşit Özcan'ın sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Merhaba herkese... Naşit'in durumuyla ilgili güzel şeyler yazmak isterdim ama maalesef geçirdiği beyin kanaması ağır ve kalıcı hasarlara yol açtı. Israrla ve elbette haklı olarak detay öğrenmek isteyen sevgili dostları için yapıyorum bu paylaşımı. Hâlâ yoğun bakımda. Solunum cihazına bağlı, bilinci bulanık. Bu şekilde bir haftadır stabil. Buradan verebileceğim bilgi bu kadar anlayışınıza sığınıyorum." ifadeleri kullanıldı.

NECİP NAŞİT ÖZCAN KİMDİR?

Necip Naşit Özcan, Türk tiyatro oyuncusu, yönetmeni ve seslendirme sanatçısıdır. 1957'de İstanbul'da doğan Özcan, Tuluat Ustası Naşit Bey'in torunu ve tiyatrocu Selim Naşit Özcan ile Rum Sotiriya Hanım'ın oğludur.