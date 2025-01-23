Ahmet Çakar, kendisine dava açan Hadise'ye tekrar hakaret etti

23 Ocak 2025 09:49 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 09:49

Hadise, katıldığı programda kendisine hakaret eden Ahmet Çakar'a 50 bin TL'lik tazminat davası açtı. Hadise'ye sosyal medya üzerinden cevap veren Ahmet Çakar yine hakaret etti.

Şarkıcı Hadise, İbrahim Selim'in programında isim vermeden eski ilişkisi hakkında konuşmuş ve günlerce gündemde yer almıştı. Ahmet Çakar, Hadise'nin sözleri sonrası "Varoş ve Görgüsüz" diyerek ünlü şarkıcıya hakaret etmişti. Hadise, hakareti affetmedi ve Ahmet Çakar'a dava açtı.

HADİSE VE AHMET ÇAKAR POLEMİĞİ BÜYÜYOR

Hadise, katıldığı programda isim vermeden Sinan Akçıl hakkında konuşmuş ve Hadise, "Bir kavga yaşandı ben çıktım evden. Otele gittim peşimden geldi. Olur ya ilişkilerde ayrılma süreci başlamıştır, ayrılamazsın. Ben telefonumu laptop ile şarj ediyordum, o da 'Telefonumu şarj eder misin?' dedi. Birden bilgisayara bağlayınca 'her şeyi senkronize etmek ister misin?' yazısı çıktı ben de evete bastım. Kendisini çekmiş aynada aşırı fazla ayna pozları. Hiç yakışmıyor." diyerek ayrılık sürecinden bahsetmişti.

Ahmet Çakar, yorumcusu olduğu programda "Hadise terbiyesiz bir kadınmış. Hadise görgüsüz bir kadınmış. İnsanların zaman zaman bu birliktelikleri esnasında topluma aykırı gelecek bazı alışkanlıkları, bazı sözleri, bazı resimleri bazı icraatları olur. O programa Sinan Akçıl çıksaydı ve deseydi ki, Hadise'nin şunları şunlarını gördüm ki bu Hadise'yi yerinden zıplatacak şeyler olsun. Özel hayatla ilgili adamlıkta var mıdır veya kadınlıkta, dürüstlükte var mıdır falan deseydi. 10 yıl sonra şu konuşmadan ne kadar varoş ve Kezban olduğunu anlamış oluyorum" ifadelerini kullanmıştı.

HADİSE DAVA AÇTI, AHMET ÇAKAR YİNE HAKARET ETTİ

Hadise, Ahmet Çakar'ın kendisine söylediği hakaretleri affetmedi ve dava açtı. Ahmet Çakar, Hadise'nin açtığı dava sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Bak Hadise hanım. Sen sadece cahil ve kezban değil aynı zamanda Türk genç kızlarına kötü örnek olan popülist kültürün uzantısı bir şahıssın" diyerek tekrar hakaret etti.